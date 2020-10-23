Banksy’nin tablosuna 7.5 milyon sterlin

The Guardian’da yer alan habere göre tablo, sanatçının “Devolved Parliament” isimli eserinin önceki yıl 9.9 milyon sterline satılmasının ardından bir açık artırmada satılan en pahalı ikinci Banksy tablosu oldu. Sanatçının 2005 yılına ait bu tablosunda Fransız ressam Claude Monet’nin “Water Lilies” tablosunun içine yerleştirilmiş ters çevrilmiş bir alışveriş arabası ve bir trafik konisi yer alıyor.