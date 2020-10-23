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23.10.2020 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

Banksy’nin tablosuna 7.5 milyon sterlin

İngiliz sokak sanatçısı Banksy’nin “Show Me The Monet” adlı eseri, Londra’daki Sotheby’s Müzayede Evi tarafından önceki gün düzenlenen online açık artırmada 7.5 milyon sterline satıldı.

Banksy’nin tablosuna 7.5 milyon sterlin

The Guardian’da yer alan habere göre tablo, sanatçının “Devolved Parliament” isimli eserinin önceki yıl 9.9 milyon sterline satılmasının ardından bir açık artırmada satılan en pahalı ikinci Banksy tablosu oldu. Sanatçının 2005 yılına ait bu tablosunda Fransız ressam Claude Monet’nin “Water Lilies” tablosunun içine yerleştirilmiş ters çevrilmiş bir alışveriş arabası ve bir trafik konisi yer alıyor.

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