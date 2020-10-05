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05.10.2020 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

‘Barbar Conan’ dizi olacak

Daha önce sinemada Arnold Schwarzenegger ve Jason Momoa’nın hayat verdiği “Conan the Barbarian” (Barbar Conan), bu kez bir dizi uyarlamasıyla izleyicilerle buluşacak.

‘Barbar Conan’ dizi olacak

Robert E. Howard’ın yarattığı Conan karakterinin haklarını elinde bulunduran Conan Properties International’ın hakları vermesinin ardından “Barbar Conan” dizisinin hazırlıkları başladı. 

Ekip konusunda henüz bir bilgi verilmedi. 1982 yapımı “Barbar Conan” ve 1984 yapımı “Conan the Destroyer / Savaşçı Conan” filmlerinde Arnold Schwarzenegger‘in canlandırdığı karakter, 2011 yılında Jason Momoa‘nın başrolde yer aldığı “Conan” filmiyle beyazperdede izleyiciyle buluşmuştu.

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