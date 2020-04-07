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07.04.2020 - 15:48 |

Barbaros'un Instagram canlı yayın konuğu The Weather Girls

Güçlü sesi, geniş repertuvarı ve başarılı sahne performanslarıyla müzikseverlerin severek takip ettiği Barbaros, Instagram hesabından yaptığı canlı yayınlar ile dünyaca ünlü isimleri ağırlamaya devam ediyor.

Barbaros'un Instagram canlı yayın konuğu The Weather Girls

İlk yayınını La Casa De Papel’in 4.sezonunun yayınlandığı 3 Nisan Cuma günü, dizinin en az kendisi kadar izleyicileri kendine bağlayan şarkısı My Life is Going On’a hayat veren Cecilia Krull ile gerçekleştiren sanatçı, Cecilia Krull’u sizlerle birlikte evine davet eder gibi Instagram sayfasında ağırlayarak, doğal sohbetler eşliğinde keyifli şarkılar seslendirdi. Büyük ilgi gören yayın sonrası Barbaros ve Cecilia sahnedede bu birlikteliği tekrar etmek isteklerini belirterek ayrıldılar. Ve şimdi sırada dans müziğin efsaneleri THE WEATHER GIRLS var!   

 “It’ s Raining Men”, “Hit The Road Jack”, “Car Wash”, “I Am So Excited” “Muscle”, “Can U Feel It”, “We're Family” gibi 80'li yılların unutulmaz disco hitlerine imza atan THE WEATHER GIRLS’den Dynelle Rhodes yıllara meydan okuyan tarzı, güçlü sesi ve de sevimliliği ile Barbaros’la birlikte hayranlarını büyülemeye hazırlanıyor.

9 Nisan Perşembe günü saat 22.00’de @barbarosb instagram hesabında gerçekleşecek canlı yayında Barbaros ve The Weather Girls’den Dynelle Rhodes dinleyicileri evlerindeki keyifli sohbetlerine davet ediyor.

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