Barış için Müzik'ten 15. yılına özel çevrimiçi konser

Barış İçin Müzik öğrencilerinin enstrümanları ile icra ettiği ve ünlü oyuncu Şebnem Bozoklu’nun sesiyle hayat verdiği “Peter ve Kurt”, 1 Kasım Pazar günü saat 15.00’de Barış İçin Müzik Vakfı web sitesi ve YouTube kanalı üzerinden izlenebilir. “Peter ve Kurt”, 1 Kasım’daki prömiyerinin ardından, 31 Aralık 2020 tarihine kadar aynı mecralardan ücretsiz olarak izlenmeye devam edecek.

23 Nisan’dan 1 Kasım’a yolculuk

Barış için Müzik orkestralarının katılımıyla 200’e yakın gençle birlikte, 23 Nisan’da Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda düzenlenmesi planlanan “Peter ve Kurt” senfonik masal konseri, pandemi nedeniyle iptal olmuştu. Barış İçin Müzik Vakfı çocukları, müziğin iyileştirici gücüne ihtiyaç duyduğumuz bu zorlu dönemde, büyük emek ve heyecanla bu konseri vakfın 15. yıl kutlamaları için özel çevrimiçi bir gösteriye dönüştürdü.

Mayıs ayından itibaren evlerinden çalışmaya başlayan öğrenciler, iki ay boyunca çalışmalarını çevrimiçi olarak devam ettiler.

Çekimleri, Selçuk Metin yönetmenliğinde CRR Konser Salonu’nda Temmuz ayında tamamlanan “Peter ve Kurt” senfonik masal konseri, aynı zamandaTürkiye’de ilk kez bir çocuk orkestrası tarafından çevrimiçi olarak icra edilen bir konser olma özelliği de taşıyor.

Barış İçin Müzik Orkestrası öğrencileri deneyimlerini anlatıyor!

Adad Abdlrazak 16 yaşında, Keman öğrencisi

"Karantina döneminde müzik yapmak beni biraz da olsa hayata geri döndürdü, motivasyon verdi. Bunun için mutluyum."

Melis Erselcan 16 yaşında, Keman öğrencisi

"Peter ve Kurt süreci bizim için farklı bir deneyim oldu. Pandemi süresince ilk defa Cemal Reşit Rey'de bir araya geldik. Uzun zaman sonra orkestra olarak bir araya gelmek, birbirimizi görmek gerçekten çok iyi geldi. Çevrimiçi eğitimin bu kadar etkili olması bizi çok şaşırttı. Çünkü bir araya geldiğimizde çok iyi bir iş çıkardık."

Barış Atsız 17 yaşında, Perküsyon öğrencisi

"Yan yana olmadığımız, birlikte olmadığımız zaman bir konuda anlaşabilmek, yeni bir şeyler öğrenebilmek yan yana olduğumuz zamanlara göre daha zorlaşıyor. Perküsyon grubu olarak enstrümanlarımız eve taşınabilir, evde çalınabilir olmadığı için en zorlu, en sıkıntı çıkaran durum bu oldu. Açıkçası evde hangi malzeme varsa, ne bulduysak derslerimize onlarla devam ettik."

Sana Beidaghi, 18 yaşında Çello öğrencisi

"Uzaktan eğitim alıyorduk. Farklı bir deneyim oldu. İyi yanları da vardı. İyi yanı şu, orkestradayken kendi hatalarınızı çok fark edememiyorsunuz ama evde kalıp kendi kendinize sürekli çalıştığında hatalarınızı daha iyi görmeye başlıyorsunuz. Kötü yanı arkadaşlarından uzak kalmak, orkestrada çalamamak diyebilirim. Hocalarımız da ellerinden geleni yaptılar. Onlar da zorlanmıştır. Unutulmaz bir şey oldu."

Sophia Loren’den David Bowie’ye “Peter ve Kurt”

20. yüzyılın en önemli bestecilerinden biri Prokofiev’in çocuklar için yazdığı ve bugüne dek Sting, David Bowie, Sophia Loren, Sean Connery, Ben Kingsley, Patrick Stewart ve Sharon Stone gibi önemli sanatçılar tarafından seslendirilen “Peter ve Kurt” metninin Türkçe çevirisi değerli öykü yazarı ve çevirmen Tomris Uyar’a, anlatım uyarlaması da usta tiyatro sanatçısı Genco Erkal’a ait.

Prokofiev’in 1936 yılında bestelediği ‘Peter ve Kurt’ senfonik masalı bir yandan çocukları bir orkestrada yer alan müzik aletleri ile tanıştırıyor, diğer yandan onlara müzik yoluyla hikaye anlatılabileceğini gösteriyor. Çocuklar ‘Peter ve Kurt’ senfonik masalını izlerken, her biri ayrı bir karakterle özdeşleşen orkestradaki enstrümanlar ile tanışıyor ve müzik yoluyla hikaye dinlemeyi keşfedecekleri heyecanlı bir yolculuğa çıkıyor.

Peter ve Kurt senfonik masalı sadece çocuklar için değil, müziğin büyüleyici ve birleştirici dünyasını keşfetmek isteyen her yaştan izleyici için de keyifli bir deneyim vadediyor.

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