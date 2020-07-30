"BaÅŸarÄ± deÄŸil de kiÅŸisel kurtarma operasyonunun ilk adÄ±mÄ±"

Ä°hsan Dindar - milliyet.com.tr/KÃ¼ltÃ¼rSanat

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"ArtÄ±k Herkes Gibisin"i bir Ä°stanbul ve GÃ¼mÃ¼ÅŸlÃ¼k hikayesi olarak tanÄ±mlÄ±yorsunuz. Bu hikayeyi biraz aÃ§manÄ±z mÃ¼mkÃ¼n mÃ¼?

Ä°stanbul ve GÃ¼mÃ¼ÅŸlÃ¼k birbirinin karÅŸÄ±tÄ± yerler deÄŸil benim iÃ§in. Ä°kisi de Ã§ok kaotik, feci renkli ve gayet ilham verici yerler. GÃ¼mÃ¼ÅŸlÃ¼k iÃ§in asla sessiz bir kÃ¶y diyemem. Bazen Ä°stanbulâ€™dan daha hareketli ve basÄ±cÄ± olabiliyor. O zaman da Ä°stanbulâ€™a kafa dinlemeye geliyorum. ArtÄ±k Herkes Gibisin, hayata karÅŸÄ± Ã§Ã¶zÃ¼m olarak kalabalÄ±klar iÃ§inde saklanmayÄ± seÃ§tiÄŸim zamanlarla ilgili. KabalÄ±ÄŸÄ±n, gÃ¼rÃ¼ltÃ¼nÃ¼n, gÃ¶rgÃ¼sÃ¼zlÃ¼ÄŸÃ¼n ya da kaÃ§mak istediÄŸim her ÅŸeyin kaynaÄŸÄ± olduÄŸumu anlayÄ±nca kendime sÃ¶ylediÄŸim bir sÃ¶z. KÃ¼fÃ¼rden daha etkili bence. GÃ¼mÃ¼ÅŸlÃ¼k, hikayedeki ayna gÃ¶revini gÃ¶rÃ¼yor. Ã‡Ã¼nkÃ¼ oradayken bunu fark ettim.

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Bu vesileyle ÅŸarkÄ±da birlikte Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ±z insanlarÄ± da Ã¶ÄŸrenebilir miyiz?

ÅžarkÄ±nÄ±n sÃ¶zÃ¼ ve mÃ¼ziÄŸi bana ait ama ilk halinde kalsaydÄ± oldukÃ§a sert ve daÄŸÄ±nÄ±k bir rock parÃ§asÄ± olurdu. Ã‡ok eski arkadaÅŸÄ±m ve sÃ¼per mÃ¼zisyen olan Volkan Konuk, stÃ¼dyosu 46 Hertzâ€™in kapÄ±larÄ±nÄ± bana sonuna kadar aÃ§tÄ±. Bas gitarÄ±nÄ± eline aldÄ±. Daha sonra aramÄ±za baÅŸka bir dostum olan muhteÅŸem gitarist Cem SarÄ±oÄŸlu katÄ±ldÄ± ve ikisi ortaya ÅŸahane bir dÃ¼zenleme ve sound Ã§Ä±kardÄ±lar. Bana yanlarÄ±nda sarhoÅŸ olmak, gevezelik etmek ve vokal kayÄ±tlarÄ±nÄ± yapmak kaldÄ±. En son dokunuÅŸu da davulda Mert Alkaya yaptÄ± ve ortaya her dinlediÄŸimde gurur duyduÄŸum bir ÅŸarkÄ± Ã§Ä±ktÄ±. Sonra da ÅŸarkÄ±yÄ± tamamen baÄŸÄ±msÄ±z olarak tÃ¼m dijital mÃ¼zik platformlarÄ±na yÃ¼kledim. Klibi de pandemi zamanÄ± olduÄŸu iÃ§in evde sevgili eÅŸim Arzu Ã§ekti. Ben de montajladÄ±m. AslÄ±nda her ÅŸey acayip basit oldu.

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Kent yaÅŸamÄ±na dair bir kÄ±rÄ±lma yaÅŸayÄ±p tabiri caizse her ÅŸeyi geride bÄ±rakÄ±p GÃ¼mÃ¼ÅŸlÃ¼kâ€™te yeni bir hayata yelken aÃ§mÄ±ÅŸsÄ±nÄ±z. AslÄ±nda bugÃ¼nlerde pek Ã§ok insanÄ±n hayalini sÃ¼sleyen bir ÅŸey bu. Fakat iÅŸ aksiyona gelince pek Ã§oÄŸu konfor alanÄ±ndan Ã§Ä±kma konusunda tereddÃ¼t yaÅŸÄ±yor. Siz nasÄ±l baÅŸardÄ±nÄ±z bunu?

Bunu bir baÅŸarÄ± deÄŸil de kiÅŸisel kurtarma operasyonunun ilk adÄ±mÄ± olarak gÃ¶rÃ¼yorum. Ã–nce mÃ¼ziÄŸe daha fazla aÄŸÄ±rlÄ±k vererek sahne Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± Ã§oÄŸalttÄ±m. Bu da konfor alanÄ±mda kocaman bir delik aÃ§tÄ±. Ve oradan dolmaya baÅŸlayan temiz hava beni daha gÃ¼Ã§lÃ¼ kararlar almaya yÃ¶neltti. Yelken gÃ¼zel bir metafor. RÃ¼zgarÄ± bekledim, yelkenler dolunca da fora ettim. Fora oldukÃ§a yol aldÄ±. DalgalarÄ± aÅŸtÄ±. Egeâ€™ye vardÄ±. Buradaki kilit nokta hiÃ§ kimseyi dinlememek ve akÄ±l almamak. Komik ama doÄŸru.

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TÃ¼m dÃ¼nyayÄ± kasÄ±p kavuran ve her ÅŸeyi olduÄŸu gibi mÃ¼zik dÃ¼nyasÄ±nÄ± da Ã§ok olumsuz etkileyen bir pandemi sÃ¼reci yaÅŸÄ±yoruz. Bu sÃ¼reci nasÄ±l geÃ§iriyorsunuz?

Bence en bÃ¼yÃ¼k yarayÄ± performans sanatlarÄ± aldÄ±. Seyircisiz hiÃ§bir anlamÄ± olmayan bir iÅŸ bu. TÃ¼mÃ¼yle Ã¼retime ve Ã§alÄ±ÅŸmaya daldÄ±k hepimiz. Bu sÃ¼reÃ§ten herkes Ã§ok daha iyi mÃ¼zisyenler olarak Ã§Ä±kacak Ã§Ã¼nkÃ¼ pratik yapmaktan baÅŸka bir ÅŸey yapmÄ±yoruz. Ben de sÃ¼rekli yeni sÃ¶z ve beste Ã¼retiyorum. Volkan ve Cemâ€™i geriyorum. Akustik coverlar yapÄ±p YouTube kanalÄ±ma yÃ¼klÃ¼yorum. Ã‡ok eÄŸleniyorum.

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Pandemi mÃ¼zik Ã¼retimini belki Ã§ok olumsuz etkilemedi ama konserler durma noktasÄ±na geldi. GeleceÄŸe dair bakÄ±ÅŸÄ±nÄ±z iyimser mi karamsar mÄ± bu noktada?

Bence yeter. ArtÄ±k konserler baÅŸlayabilir diye dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum. Sosyal mesafe kurallarÄ±nÄ± artÄ±k kafamÄ±za kazÄ±dÄ±k. Kimse birbirine sarÄ±lÄ±p konserlerde zÄ±plamayÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nmÃ¼yor. Maskesiz dolaÅŸanÄ± zaten vatandaÅŸlÄ±ktan Ã§Ä±kartÄ±yoruz. Ãœlkede her ÅŸey normalmiÅŸ gibi aÃ§Ä±lÄ±ÅŸlar, davetler oluyorsa konser de olabilir. Ve eminin konserler baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nda her ÅŸey eskisinden daha gÃ¼Ã§lÃ¼ ve gÃ¼zel olacak.

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ArtÄ±k Herkes Gibisin sonrasÄ± iÃ§in planlarÄ±nÄ±z var mÄ±? SÄ±rada neler var? MÃ¼ziÄŸi daha Ã¶n planda tutacaÄŸÄ±nÄ±z bir dÃ¶nem mi olacak bu?

Ä°kinci single Ã§alÄ±ÅŸmam â€˜BÃ¶yle Biter Ä°ÅŸlerâ€™ yakÄ±nda platformlarda olacak. Ekim baÅŸÄ± gibi de albÃ¼mÃ¼ Ã§Ä±karmayÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum. Ã‡alÄ±ÅŸmalar ve kayÄ±tlar sÃ¼rÃ¼yor. Zaten son 6-7 yÄ±ldÄ±r sadece mÃ¼ziÄŸin Ã¶n planda olduÄŸu bir hayatÄ±m var. Bu ÅŸekilde hatta artarak devam etmesini istiyorum. Yeni ÅŸarkÄ±lar ve konserlerde gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼z. TeÅŸekkÃ¼r ederim.

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ihsan.dindar@milliyet.com.tr

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