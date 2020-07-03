03.07.2020 - 12:55 |
Baştan sona feminizm
Büyük Fikirleri Kolayca Anlayın serisine bir kitap daha eklendi. Feminizm Kitabı Alfa Yayınları etiketiyle raflarda yerini aldı. Yüzyıllardır devam eden eşitlik mücadelesinin tarihini bu kitap ile öğreneceksiniz. Tamamı renkli resimli ve kuşe kâğıda baskılı Feminizm Kitabı ile her sayfada bir sonraki sayfaya geçmek için sabırsızlanacaksınız.
Kadın olarak mı doğarsınız… yoksa kadın mı olursunuz? Erkekler sahiden feminist olabilir mi? 21. Yüzyılda feminizme hâlâ ihtiyacımız var mı? Bu kitap, yüzyıllarca geriye giden eşitlik mücadelesini araştırarak bu sorulara ve daha birçoğuna yanıt veriyor.
Sade bir dille yazılmış Feminizm Kitabı, kolayca anlaşılan açık ve özlü açıklamaları, temel ilkelerin düğümlerini adım adım çözen şemaları ve esprili çizimleriyle, bu büyüleyici ve değişik hareketi şekillendiren çığır açıcı düşünceleri ve öncü eylemleri inceliyor.
İster ömrünüz boyunca bir feminist olun ister hareketle yeni tanışmış olun, bu kitapta sizi kışkırtıp canlandıracak çok şey bulacaksınız.
Videosunu çektiği köpeklerin saldırısına uğradıŞanlıurfa’da bir vatandaş, parktaki ağacın gölgesinde uzanan köpekleri cep telefonuyla çekerken aniden köpeklerin saldırısına uğradı. O anlar ise saniye saniye şahsın cep telefonunu tarafından kaydedildi.Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa’da yaşayan Hakan Dervişoğlu isimli vatandaş, parktaki bir ağacın gölgesinde çimenlerin üzerine uzanan 7 köpeği bir arada görünce cep telefonuna kaydetmek istedi. Cebinden telefonunu çıkaran Dervişoğlu, bir yandan çekim yaparken diğer yandan ise köpeklerle konuşmaya başladı.