MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerKültür Sanat Haberleri Baştan sona feminizm
ABONE OL
03.07.2020 - 12:55 |

Baştan sona feminizm

Büyük Fikirleri Kolayca Anlayın serisine bir kitap daha eklendi. Feminizm Kitabı Alfa Yayınları etiketiyle raflarda yerini aldı. Yüzyıllardır devam eden eşitlik mücadelesinin tarihini bu kitap ile öğreneceksiniz. Tamamı renkli resimli ve kuşe kâğıda baskılı Feminizm Kitabı ile her sayfada bir sonraki sayfaya geçmek için sabırsızlanacaksınız.

Baştan sona feminizm

Kadın olarak mı doğarsınız… yoksa kadın mı olursunuz? Erkekler sahiden feminist olabilir mi? 21. Yüzyılda feminizme hâlâ ihtiyacımız var mı? Bu kitap, yüzyıllarca geriye giden eşitlik mücadelesini araştırarak bu sorulara ve daha birçoğuna yanıt veriyor.

 

Sade bir dille yazılmış Feminizm Kitabı, kolayca anlaşılan açık ve özlü açıklamaları, temel ilkelerin düğümlerini adım adım çözen şemaları ve esprili çizimleriyle, bu büyüleyici ve değişik hareketi şekillendiren çığır açıcı düşünceleri ve öncü eylemleri inceliyor.

 

İster ömrünüz boyunca bir feminist olun ister hareketle yeni tanışmış olun, bu kitapta sizi kışkırtıp canlandıracak çok şey bulacaksınız.

 

 

Videosunu çektiği köpeklerin saldırısına uğradıŞanlıurfa’da bir vatandaş, parktaki ağacın gölgesinde uzanan köpekleri cep telefonuyla çekerken aniden köpeklerin saldırısına uğradı. O anlar ise saniye saniye şahsın cep telefonunu tarafından kaydedildi.Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa’da yaşayan Hakan Dervişoğlu isimli vatandaş, parktaki bir ağacın gölgesinde çimenlerin üzerine uzanan 7 köpeği bir arada görünce cep telefonuna kaydetmek istedi. Cebinden telefonunu çıkaran Dervişoğlu, bir yandan çekim yaparken diğer yandan ise köpeklerle konuşmaya başladı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sakarya Hendek havai fişek fabrikası nerede? Patlama nerede oldu? Harita...

Sakarya Hendek havai fişek fabrikası nerede? Patlama nerede oldu? Harita...

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Hemen yaptırın ocakta artacak...

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Hemen yaptırın ocakta artacak...

Burada evi olana talih kuşu kondu

Burada evi olana talih kuşu kondu

Köy, İkranur için didik didik aranıyor

Köy, İkranur için didik didik aranıyor

Sıradaki Haber