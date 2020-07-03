Baştan sona feminizm

Kadın olarak mı doğarsınız… yoksa kadın mı olursunuz? Erkekler sahiden feminist olabilir mi? 21. Yüzyılda feminizme hâlâ ihtiyacımız var mı? Bu kitap, yüzyıllarca geriye giden eşitlik mücadelesini araştırarak bu sorulara ve daha birçoğuna yanıt veriyor.

Sade bir dille yazılmış Feminizm Kitabı, kolayca anlaşılan açık ve özlü açıklamaları, temel ilkelerin düğümlerini adım adım çözen şemaları ve esprili çizimleriyle, bu büyüleyici ve değişik hareketi şekillendiren çığır açıcı düşünceleri ve öncü eylemleri inceliyor.

İster ömrünüz boyunca bir feminist olun ister hareketle yeni tanışmış olun, bu kitapta sizi kışkırtıp canlandıracak çok şey bulacaksınız.