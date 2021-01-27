27.01.2021 - 07:00 | | DIŞ HABERLER
Batmobile’in kopyası satılıyor
Dünyaca ünlü çizgi roman serisi Batman’den uyarlanan başrolünde Michael Keaton’ın yer aldığı 1989 yapımı “Batman” ve 1992 yapımı “Batman Dönüyor” filmlerinde kullanılan klasik Batmobile’in birebir kopyasının 20 Mart’ta satışa çıkacağı açıklandı.
Klasik bir 1965 Ford Mustang kullanılarak 2016’da yapılan kopyanın müzayedede 30 bin sterlinden sunulacağı belirtildi. İngiltere’nin başkenti Londra’da Motor Müzesi tarafından satışa çıkarılacak aracın motorunun güçlendirildiği ve trafiğe çıkmak için yasal izninin olduğu ifade edildi.