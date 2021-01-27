Batmobile’in kopyası satılıyor

Klasik bir 1965 Ford Mustang kullanılarak 2016’da yapılan kopyanın müzayedede 30 bin sterlinden sunulacağı belirtildi. İngiltere’nin başkenti Londra’da Motor Müzesi tarafından satışa çıkarılacak aracın motorunun güçlendirildiği ve trafiğe çıkmak için yasal izninin olduğu ifade edildi.