MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerKültür Sanat Haberleri Batmobile’in kopyası satılıyor
ABONE OL
27.01.2021 - 07:00 | | DIŞ HABERLER

Batmobile’in kopyası satılıyor

Dünyaca ünlü çizgi roman serisi Batman’den uyarlanan başrolünde Michael Keaton’ın yer aldığı 1989 yapımı “Batman” ve 1992 yapımı “Batman Dönüyor” filmlerinde kullanılan klasik Batmobile’in birebir kopyasının 20 Mart’ta satışa çıkacağı açıklandı.

Batmobile’in kopyası satılıyor

Klasik bir 1965 Ford Mustang kullanılarak 2016’da yapılan kopyanın müzayedede 30 bin sterlinden sunulacağı belirtildi. İngiltere’nin başkenti Londra’da Motor Müzesi tarafından satışa çıkarılacak aracın motorunun güçlendirildiği ve trafiğe çıkmak için yasal izninin olduğu ifade edildi.

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

BUDO ve İDO’nun bazı seferleri iptal edildi

BUDO ve İDO’nun bazı seferleri iptal edildi

Bitcoin miras kalırsa vergisi var mı?

Bitcoin miras kalırsa vergisi var mı?

2022'ye kadar beklemek zorundalar!

2022'ye kadar beklemek zorundalar!

İstanbul kar ne zaman, saat kaçta yağacak? Bugün İstanbul hava durumu...

İstanbul kar ne zaman, saat kaçta yağacak? Bugün İstanbul hava durumu...

Sıradaki Haber