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04.03.2020 - 08:45 |

Bayi Toplantısı'nı izleyicilerle izleyecekler

Vizyondaki ilk haftası gişenin zirvesinde tamamlayan BKM yapımı ‘Bayi Toplantısı’; Eskişehir, İzmir, Bursa, Konya, Antalya ve Ankara’da gerçekleştirilen seyircili gösterimlerinde de büyük ilgi gördü. Salonları kahkahaya boğan filmin ekibi, çarşamba akşamı ise Ümraniye Meydan Cinemaximum’da seyircisiyle bir araya gelecek ve filmi birlikte izleyecek.

Bayi Toplantısı'nı izleyicilerle izleyecekler

Senaryosunu İbrahim Büyükak’ın yazdığı, yönetmenliğini Bedran Güzel’in üstlendiği dördüncü filmi olan ‘Bayi Toplantısı’, komedi dünyasındaki en verimli ortaklığın bir ürünü olarak dikkat çekiyor. Daha önce, senaryosunu yine İbrahim Büyükak’ın yazdığı ‘Küçük Esnaf’, ‘Yol Arkadaşım’ ve ‘Yol Arkadaşım 2’ filmlerinde birlikte çalışan ve 5 milyondan fazla seyirciye ulaşan ikili, ‘Bayi Toplantısı’ için yine güçlerini birleştirdi.

 

Konya, Antep ve Erzurum’dan bayi toplantısına katılmak üzere İstanbul’a gelen ve burada istemeden kendilerini bir maceranın içinde bulan üç küçük esnafın eğlenceli öyküsünü anlatan filmin başrolünde İbrahim Büyükak, Onur Buldu, Doğu Demirkol, Büşra Pekin, Safa Sarı yer alıyor.

Bayi Toplantısını izleyicilerle izleyecekler

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