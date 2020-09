Beatles’ın kitabı ve belgeseli aynı anda

The Guardian’da yer alan habere göre “The Beatles : Get Back” isimli kitap, grubun son albümü “Let It Be”nin hikayesini ve bir stüdyoda yaptıkları ‘tartışmalı’ bir kaydı konu alacak.



Ocak 1969’da grup, bir televizyon programı için kayıt yaparken yaşanan bir tartışmanın sonrasında George Harrison stüdyodan çıkmış, John Lennon ise onları ‘cehennem’ olarak tanımlamıştı. Ayrıca kitapta, Ethan Russell ve Linda McCartney tarafından çekilmiş ve daha önce görülmemiş fotoğraflar da yer alacak. Kitapla aynı tarihte yönetmen Peter Jackson’ın “Let It Be” isimli belgeseli de gösterime girecek.