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14.04.2020 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

‘Beetlejuice’ belgeseli

Tim Burton’un 1988 yapımı korku-komedi klasiği “Beetlejuice” filminin çekim arkasında yaşanan olayları anlatacağı bir belgeseli çekiliyor.

‘Beetlejuice’ belgeseli

Beetlejuice- documentary’nin internet sitesinde “Documentary For Recently Deceased: The Making of Beetlejuice” adlı yapımın yönetmenliğini ise Fransız yönetmen Fred China üstleniyor. Belgeselde, East Corinth Vermont’ta çekimleri gerçekleştirilen filme özel inşa edilen evin, kullanılan dekorların yapım hikayeleri ve kamera arkası görüntüleri de yer alıyor. Belgeselin fragmanı ise önceki günlerde Youtube üzerinden paylaşıldı.

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