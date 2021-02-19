'Belirsizlikten endişeliyim'

+1 FEST’te seyircisiz sahneye çıkacaksınız. Nasıl hissettiriyor size bu durum?



Alıştığımız seyircili konserlerin tadı ayrı elbet, hepimiz çok özledik. Yine de ben uzun zamandır bir araya gelemediğim ekip arkadaşlarımla ve dinleyicilerimle buluşacağım için heyecanlı hissediyorum. Sosyal açıdan çok izole kaldığımız bu dönemde, seyirci ve müzisyenleri buluşturan bu konserler de gerçekten çok kıymetli.



Müzisyenler ve şarkıcılar en çok seyirciyle birlikte şarkı söylemeyi özlediğini söylüyor. Sizin en çok özlediğiniz şey nedir?



Pandemiden önce çok yoğun bir konser programımız vardı. Sahnede seyirci ile paylaştığımız enerjinin yanı sıra, tüm ekip beraber geçirdiğimiz bir konser günü koşturmasını, telaşını da çok özlüyoruz. Seyahatlerimiz, kulis sohbetlerimiz ve provalar... Özlediğimiz o kadar çok şey var ki..



Son tekliniz “Lütufsuz Yaz” yine sözleri çok güçlü bir şarkı. Hikâyesi ve sürecini dinleyebilir miyiz sizden?



“Lütufsuz Yaz”ı şiir olarak 2019’da Göcek’te yazmıştım. O sıralar bizi bekleyen günlerin böyle olağan dışı geçeceğini hiç bilmiyordum. Şiiri, Osman Şahin’le beraber şarkıya dönüştürdüğümüz günlerde de henüz hayatımızda pandemi yoktu. Sözlerin içinden geçtiğimiz dönemi çağrıştırması ilginç bir tesadüf oldu. Şarkıyı yazdıktan bir yıl sonra, yine Göcek civarında bir köyde yaşarken buldum kendimi. Şarkının klibini yine aynı bölgede Kayaköy ve İnlice’de çektik. Klipte burada geçirdiğim vakitlerde karşılaştığım, beni etkileyen yüzler ve mekanları hissettirmek istedim. Sadece yaz tatili için geldiğimiz beldelerin bir de öbür yüzü var; süssüz, çok gerçek ve etkileyici... Şarkı ve klip belki de en lütufsuz yazımızı anlatan gerçek bir hikaye olarak kalacak benim müzik yolculuğumda.



Maddi kayıplar psikolojik etkiler...



Müzisyenler salgın sürecini oldukça yıpranarak ve maddi zorluklarla geçiyor. Siz son bir seneyi nasıl geçirdiniz?



Ben yaklaşık 1 yıldır köyde yaşıyorum. Bu sürede online performanslar dışında sahne üzerinde seyircili konser yapmadım. Bütün bunlar olağanüstü değişiklikler benim için. Burada edindiğim tecrübe heyecan verici olsa da sahneden bu kadar uzak kalmak beni üzüyor. Ve ben de herkes gibi bu belirsizlikten endişe duyuyorum. Müzisyenler, salgının maddi manevi etkilerini en ağır şekilde yaşıyorlar. Maddi kayıpların sıkıntısı bir yana salgının psikolojik olarak da çok ağır etkileri oldu hepimizin üzerinde. Bizler yaşam enerjimizi sahneden alıyoruz. Sahne ve müzik bir nevi meditasyon, iyileşme yöntemi bizim yaşamımızda. Bu yüzden de online konserler müzisyenler için destek ve moral açısından çok değerli. Konser online da olsa, seyirci ile aynı duyguda buluşup aramızda müzikle bir bağ kurabilme imkanı sağlıyor.



+1 FEST sahnesinde 10 yıldır beraber çalıştığı 6 kişilik orkestra ve teknik ekip arkadaşlarıyla sahne alacak olan Göksel konserde davulda Can Güngör, yaylılarda Özge Metin ve Altuğ Öncü, gitarda Mustafa Soydemir, klavyede Burak Irmak, bas gitarda Özgür Salıcı’nın kendisine eşlik edeceği bilgisini verdi.