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13.07.2020 - 12:46 |

Ben Klock, Zorlu PSM canlı yayınında

Sónar Istanbul'un öne çıkan sanatçılarından Berlinli techno efsanesi Ben Klock, Klockworks ile efsanevi PHOTON partilerini çevrimiçi platformlara taşıyor !

Ben Klock, Zorlu PSM canlı yayınında

Festivalsiz geçen bir yazı renklendirmek amacıyla yola çıkan Ben Klock; Printworks (Londra), Bassiani (Tiflis), Gashouder (Amsterdam) ve Berghain (Berlin) gibi sahnelere taşıdığı görsel işitsel deneyimi PHOTON’u bu kez Berlin’deki gizli bir lokasyondan canlı yayınlıyor. PHOTON’un etkileyici line-up’ında ise, Ben Klock’a eşlik edecek DJ’ler arasında Marcel Dettman ve Rødhåd, Adiel, Steve Rachmad, Fadi Mohem ve The Lady Machine gibi isimler yer alıyor.  17 Temmuz saat 20.00’de ARTE Concert tarafından yayınlanacak olan partiyi Zorlu PSM Facebook sayfasından da izlemek mümkün.

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