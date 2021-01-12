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12.01.2021 - 16:11 |

Bengisu'dan yeni tekli Eyvallah

Müziği ile Amerika’dan Türkiye’ye uzanan Bengisu, yeni yılda yeni teklisi ‘Eyvallah’ı Sony Music Türkiye etiketiyle müzikseverlerin beğenisine sundu.

Bengisu'dan yeni tekli Eyvallah

Berklee College of Music Vocal Performance (Şan) ve Music Business Management (Müzik İşletmesi / Menajerlik) bölümlerinden mezun ve Boston’da yaşayan Bengisu, pandemi süreci nedeniyle imzayı ‘kıtalararası’ atmış ve yeni şarkılarının Sony Music Türkiye tarafından yayınlanacağı müjdesini vermişti.

 

"Eyvallah" tüm dijital platformlarda

Sözü Sezen Aksu’ya, müziği Çetin Akcan’a ait olan ‘Eyvallah’, Bengisu tarafından yeniden yorumlandı. Birkan Şener ve Gökçer Turan’ın düzenlemesiyle ortaya çıkan ‘Eyvallah’, Bengisu’nun Youtube üzerinden yaptığı “Benim İçin Söyle Bengisu” serisinde de en çok beğenilen şarkı olmuştu.

Başarılı müzisyen yeni parçasıyla ilgili heyecanını şu sözlerle dile getirdi: “Eyvallah gerçekten çok güçlü, anlam dolu ve beni söylerken de dinlerken de çok etkileyen bir şarkı. Cover olarak yayınladığım bu şarkının bir de benim sesimle hayat bulması benim için büyük bir lütuf.”

‘Eyvallah’, 8 Ocak Cuma itibarıyla tüm dijital platformlarda yerini aldı. 

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