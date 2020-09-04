Benim bedenim benim kıyafetim!

K2 Güncel Sanat Merkezi, Günseli Baki’nin “Git Üstüne Bir Şey Giy!” adlı kişisel sergisine ev sahipliği yapıyor. Sanatçı sergisinde kadınların çocukluktan itibaren toplumsal ve kültürel olarak alımladığı uyarıların kendi bedeni üzerinde yarattığı yabancılaşmayı kırmak için bedenini parçalayarak ürettiği imgeleri, doğadaki form ve karşılıkları ile birleştiriyor.

Hafıza ve mekan arasındaki ilişkiyi sorguladığı çalışmalarının yanı sıra kadın kimliğinin mevcut kültürel bağlamda oluşturulma biçimlerine, toplumsal cinsiyet konularına odaklanan fotoğraf sanatçısı Günseli Baki’nin 2019 Eylül ayında Büyük Kardıçalı Han’da çıkan yangın sebebiyle, geçen nisan ayında ise pandemi koşulları nedeniyle ertelenen sergisi “Git Üstüne Bir Şey Giy”, K2 Güncel Sanat Merkezi’nin ev sahipliğinde sanatseverle buluşuyor.











Kadın dayanışmasına vurgu



Fotoğrafın kendisini de kişinin kendini parçalara ayırdığı birer ayna olarak gören fotoğrafçı, verili kodları kırmak ve dönüştürmek için hatırlamamızı sağlamaya çalışıyor. Sergiye aynı zamanda 10 fotoğrafçının otoportreleri ve metinleri de eşlik ediyor. Fotoğrafçıların otoportre ve metinleri, kadınların yaşadıkları sorunların aynılığına dikkati çekme amacını taşırken kadın bedeninin seyirlik, gözetlenen ve bu yüzden de denetlenen bir nesne haline gelmesinin kültürel boyutuna gönderme yapıyor. Baki fotoğraflarda sistemin dayattığı her türlü rekabete karşı kadınların her koşulda birlik olmasının önemini vurguluyor. Sergide fotoğraf ve metinleri yer alan sanatçılar; Dilara Kızıldağ, Gülnaz Bingöl, Hale Güzin Kızılaslan, Meryem Güldürdak, Nesrin Ermiş, Nurgül Öz, Serra Akcan, Sinem Parlak, Sezgi Abalı, ve Şehlem Kaçar’dan oluşuyor.



Sanatçı, kadın bedeni ve kimliğiyle kurulan ilişkinin sorunlu temellerini sorguluyor. Feminist sanat alanında fotoğraf temelli çalışmalar yapan Günseli Baki’nin “Git Üstüne Bir Şey Giy”i, 16 Eylül tarihine kadar K2 Güncel Sanat Merkezi’nde görülebilir.



