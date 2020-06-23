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23.06.2020 - 16:39 |

Berkehan Çalık’dan Yarınlar

"Yarınlar”ın video klibi Covid-19 sebebiyle karantinada geçirilen dönemde evde oluşturuldu. Söz ve bestesi Berkehan Çalık’a ait olan “Yarınlar”ın prodüksiyonunu Atakan Sarpün üstlendi.

Berkehan Çalık’dan Yarınlar

Berkehan Çalık, 9 Haziran 1996’da Adana’da doğdu. İlköğretim, ortaöğretim ve lise eğitimimi Mersin’de tamamlayan Berkehan, daha sonra üniversite eğitimi için Antalya’ya taşındı ve Akdeniz Üniversitesi’nde İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünü bitirdi. Akabinde İzmir’e taşınıp Ege Üniversitesi’nde “Mütercim Tercümanlık(Almanca)” eğitimine başladı. Müziğe ise 4 yaşındayken piyano çalarak başlayıp daha sonra ise 7 yaşında gitar ile tanıştı. İlerleyen yaşlarına kadar ilgisi vokal yapmak üzerine değil daha çok müziğin alt yapısını öğrenmeye yönelik olan Berkehan, 14 yaşında, sözlerini yazıp kendi şarkılarını yapmayı istediğine karar verdi. Uzun yıllardır yaptığı müzik farklı tarzlara evrildi ve şu an yapmakta olduğu tarz, R&B, Trap, Hip&Hop gibi tarzlara daha yakın. Berkehan Çalık, müzik haricinde tercümanlık yapmayı sürdürüyor.

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