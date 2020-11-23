Berlinale’den daha az filmle fiziksel gösterim planı

Sinema endüstrisi yayını Screen’in düzenlendiği bir konuşmada bir araya gelen Avrupa film festivalleri direktörleri pandemi dönemi planlarını paylaştı. Berlin Film Festivali’nin yürütücü direktörü Mariette Rissenbeek, bu yıl Berlin için geçen yıla göre yüzde beş daha fazla başvuru aldıklarını ancak koronavirüs nedeniyle daha az film seçeceklerini açıkladı.

Rissenbeek, “Sinemaların oturma kapasitesi yüzde 45-50 oranında düşecek. Ayrıca seyircinin yollarının kesişmemesi için gösterimleri daha seyrek yapacağız. Dolayısıyla her bölümdeki film sayısını düşürüp filmleri daha sık göstermeyi planlıyoruz” diye konuştu.

Ayrıca seneye 71. kez düzenlenecek Berlinale’nin tarihlerini 11-21 Şubat olarak açıklayan direktör, ana yarışma ve Encounters yarışmasındaki filmlerin sayısını aynı tutabileceklerini ancak toplamda daha az film göstereceklerini belirtti. Festival kapsamında düzenlenecek Avrupa Film Marketi’nin hibrit bir etkinlik olabileceğini söyledi: “Avrupa Film Marketi, çok sayıda uluslararası konukla yapılıyor. Kendisini yeni şartlara uydurmak zorundayız, seyahat kısıtlamalarını da göz önünde tutup. Festivalin bu bölümü çok yeni bir şekil alabilir.”

Konuşmada Rissenbeek’in yanı sıra Tallinn Siyah Geceler Film Festivali’nin direktörü Tiina Lokk ve Rotterdam’ın direktörü Vanja Kaludjercic de yer aldı. Kaludjercic, sinema salonlarının durumuna değindi. Festivallerin çevrimiçi gösterimlere yöneldiğini söyleyen Kaludjercic, seyirciyi salonlara döndürmenin yollarını aramaları gerektiğini söyledi ve salonlarla iş birliğinin önemini vurguladı: “Salonlar festivallerimiz için gerekli. Onlarsız yola devam edemeyiz. Salonlar yeniden açıldığında dayanışmayla izleyiciyi salonlara döndürmeliyiz. Festival zamanıyla sınırlı kalmayıp yıl boyunca iş birliğini sürdürüp programlarına çeşitlilik kazandırabiliriz. Salonlarla düzenleyeceğimiz kampanyalarla seyirciyi salonlara çekmeliyiz.”

Kaludjercic, Rotterdam Film Festivali’nin 50. yılında iki haftayla sınırlı kalmayan şubat ayından haziran ayına uzanan koronavirüse uyarlanmış bir program planladıklarını da belirtti.