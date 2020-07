‘Beşinci Beatle’ın hayatı film oluyor

The Guardian’da yer alan habere göre “Midas Man” isimli filmin yönetmen koltuğuna ise çektiği video kliplerle birçok Grammy Ödülü kazanmış İsviçreli

yönetmen Jonas Akerlund oturacak.

Brian Epstein, 1962’den ölümüne kadar geçen beş yıl süresince The Beatles’ın menajerliğini üstlendi. Henüz müzik sektöründe bir deneyimi olmayan The Beatles’ı İngiltere’deki Cavern Club’da keşfeden Epstein, Billy J Kramer, Gerry and the Pacemakers ve Cilla Back’i de müzik sektörüne kazandıran isimdi. Epstein, 1967 yılında hayatını kaybettiğinde başta John Lennon olmak üzere diğer The Beatles üyeleri de menajerin ölümünün grup için bir sonun başlangıcı olduğunu dile getirmişti