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05.07.2020 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

‘Beşinci Beatle’ın hayatı film oluyor

Müzik dünyasında ‘Beşinci Beatle’ olarak bilinen ve 1960’larda pek çok efsane müzisyenin kariyerini etkileyen İngiliz menajer Brian Epstein’in hayatı film oluyor.

‘Beşinci Beatle’ın hayatı film oluyor

The Guardian’da yer alan habere göre “Midas Man” isimli filmin yönetmen koltuğuna ise çektiği video kliplerle birçok Grammy Ödülü kazanmış İsviçreli
yönetmen Jonas Akerlund oturacak.

Brian Epstein, 1962’den ölümüne kadar geçen beş yıl süresince The Beatles’ın menajerliğini üstlendi. Henüz müzik sektöründe bir deneyimi olmayan The Beatles’ı İngiltere’deki Cavern Club’da keşfeden Epstein, Billy J Kramer, Gerry and the Pacemakers ve Cilla Back’i de müzik sektörüne kazandıran isimdi. Epstein, 1967 yılında hayatını kaybettiğinde başta John Lennon olmak üzere diğer The Beatles üyeleri de menajerin ölümünün grup için bir sonun başlangıcı olduğunu dile getirmişti

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