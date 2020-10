Beyaz Saray’ın First Lady’leri

Sergi, Beyaz Saray’da görev alan kadınların ve First Lady’lerin portrelerinden oluşuyor. Başkanlık portreleri koleksiyonuyla bilinen Washigton’daki müze, 50’den fazla First Lady portresine yer verecek. Neredeyse 250 yıllık bir geçmişi anlatacak olan sergi “Gözler Üzerimde: ABD’nin First Lady’leri” (Every Eye Is Upon Me: First Ladies of the United States) adını taşıyor. Bugüne dek Beyaz Saray’da Başkan olarak görev yapmış 45 ismin eşlerinin yanı sıra, başkomutanların eşleri ile orduda ve Beyaz Saray’da görev yapan kadınların portreleri de yer alacak. Aralarında Mary Lincoln, Frances Cleveland, Eleanor Roosevelt, Hillary Clinton, Michelle Obama ve Melania Trump’ın olduğu isimlerin portreleri sergiye dahil edildi.



Sergi ismini Julia Gardiner Tyler’ın 1844’te annesine yazdığı bir mektuptan alıyor. 24 yaşında Başkan John Tyler’la evlenen Julia Tyler bir mektubunda annesine, “Sevgili annem, her gözün üzerimde olduğunu çok iyi biliyorum ve buna göre davranacağım” diye yazmış.



Kadın Tarihi Girişimi’nin parçası



Amerikalı kadınların başarılarının tarihsel kaydını tutmak ve öğretmek için kurulan Smithsonian American Women’s History Initiative’in çalışmalarının bir parçası olan sergi, aynı zamanda National Portrait Gallery’nin 2018-2022 yılları arasında düzenlediği kadınlara adanmış 11 sergiden biri. 13 Kasım’da açılacak olan sergiyle eş zamanlı olarak, CNN’in “First Lady” belgesel dizisi de yarın prömiyer yapacak. Belgesel Roosevelt, Kennedy, Lady Bird Johnson, Nancy Reagan, Hillary Rodham Clinton ve Michelle Obama gibi Fisrt Lady’lerin hayatlarını aktarıyor.