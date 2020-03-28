Beyoğlu Sineması’ndan haftalık gazete

Sinemanın kuruluş yılını temsilen “1989” adı verilen ve haftalık sinema gazetesi olarak tasarlanan bültene abone olmak için aylık 10 TL ve yıllık 100 TL olmak üzere iki farklı üyelik sistemi bulunuyor.

Beyoğlu Sineması ve sinema gündemine dair hazırlanmış özgün içerikler, sinema sektörünün önemli isimleri tarafından kaleme alınmış sinema anıları, filmlerle ilgili yorumlar, sinema haberlerinin yer alacağı ilk sayısında, sinemanın editoryal kadrosunun hazırladığı özgün içeriklerin yanı sıra yazar, sinema sektöründen önemli isimlerin yazıları da okurla buluşacak. İlk sayının konukları sinema yazarı Şenay Aydemir ve senarist Uygar Şirin.