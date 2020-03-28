MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerKültür Sanat Haberleri Beyoğlu Sineması’ndan haftalık gazete
ABONE OL
28.03.2020 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT

Beyoğlu Sineması’ndan haftalık gazete

İstanbul’un en eski kent sinemalarından Beyoğlu Sineması, kapalı kaldığı dönem içerisinde çalışanlarının haklarını koruyabilmek ve ileride yine kapılarını açabilmek için, abonelik sistemiyle izleyicilerine bülten göndermeye başlayacağını açıkladı.

Beyoğlu Sineması’ndan haftalık gazete

Sinemanın kuruluş yılını temsilen “1989” adı verilen ve haftalık sinema gazetesi olarak tasarlanan bültene abone olmak için aylık 10 TL ve yıllık 100 TL olmak üzere iki farklı üyelik sistemi bulunuyor.

Beyoğlu Sineması ve sinema gündemine dair hazırlanmış özgün içerikler, sinema sektörünün önemli isimleri tarafından kaleme alınmış sinema anıları, filmlerle ilgili yorumlar, sinema haberlerinin yer alacağı ilk sayısında, sinemanın editoryal kadrosunun hazırladığı özgün içeriklerin yanı sıra yazar, sinema sektöründen önemli isimlerin yazıları da okurla buluşacak. İlk sayının konukları sinema yazarı Şenay Aydemir ve senarist Uygar Şirin. 

Deniz Seki: Ben bu imtihanın savaşını vermiştimCorona virüs salgınını önleme amacıyla başlatılan “Evde Kal” kampanyasına destek devam ediyor. Deniz Seki, hapisteki günlerine göndermede bulunarak takipçilerini uyardı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

‘Gökkuşağı lezzetleri’ bağışıklığı güçlendirir

‘Gökkuşağı lezzetleri’ bağışıklığı güçlendirir

Bankada hesabı olan herkesi ilgilendiriyor! Hepsi ücretsiz...

Bankada hesabı olan herkesi ilgilendiriyor! Hepsi ücretsiz...

Bor madeninden dezenfektan üretildi

Bor madeninden dezenfektan üretildi

Diyaliz hastalarına koronavirüs takibi

Diyaliz hastalarına koronavirüs takibi

Sıradaki Haber