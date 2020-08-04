Beyoğlu Sineması’ndan ‘şehre dönüş’ programı

Tedbirler çerçevesinde salonun yarı kapasitesi kadar bilet satılıp her yönden bir koltuk boşluk bırakılacak bir oturma düzeni sağlanacak. Salon ve koltuklar seans öncesi ve sonrası dezenfekte edilecek ve maskesi olmayan seyircilere maske temin edilecek.

Programda Türkiye sinemasından iki film yer alıyor. Seyfi Teoman’ın Barış Bıçakçı’nın aynı adlı romanından uyarladığı “Bizim Büyük Çaresizliğimiz” (2011), ve Mahmut Fazıl Coşkun imzalı “Yozgat Blues” (2013). Dikkat çeken diğer bir film, Noah Baumbach’ın yönettiği ve kadın arkadaşlığını Fransız Yeni Dalgası’na bir saygı duruşuyla işleyen Amerikan bağımsızı “Frances Ha” (2012). Paolo Sorrentino’nun Roma tasviriyle öne çıkan filmi “Büyük Güzellik / La grande bellezza” (2013) da programda yer alıyor. Michael Haneke’nin “Saklı” / Caché”si ve Dardenne Kardeşler’in işsizliğe odaklanan filmi “İki Gün Bir Gece / Deux jours, une nuit”si (2014) de program kapsamında izleyiciyle buluşacak. İki haftaya yayılacak şekilde cuma, cumartesi ve pazar günleri yapılacak gösterimlerin seanslarına ve bilet bilgilerine ulaşmak için beyoglusinemasi.com sitesi ziyaret edilebilir.