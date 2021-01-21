Beyza Doğuç'tan 12 burca özel şarkı

Beyza Doğuç, vloglar ve müziğe dair içerikler paylaştığı YouTube kanalında her hafta bir burca beste yaptığı videoları yükledi. Videolarında burçların kişilik özelliklerine değinerek, bu özelliklere uygun şarkılar yaptı. Burçlar serisi oldukça ilgi çeken Beyza Doğuç, bu videolarda yaptığı şarkıları bir albüm haline getirdi. 12 şarkılık albümdeki her şarkı bir burcu temsil ediyor.

Beyza Doğuç, ortaokul ve lise yıllarında dahil olduğu korolar ile müzik hayatına başladı. Lise yıllarında okul grubunun solistliğini yaparken bir yandan internette yayınladığı romanının milyonlara ulaşmasıyla küçük yaşlarda tanınmaya başladı. Okuyucuları ile paylaştığı beste ve yorumları büyük ilgi gördü. Ankara Üniversitesi Gazetecilik bölümünü bitiren Beyza Doğuç, kendi çektiği kısa filmleri bir süre sonra müzikleriyle bir araya getirdi ve bestelerine amatör klipler çekmeye başladı. Kolaj ve çizgi film tarzı klipleriyle insanların dikkatini çeken Beyza Doğuç, 2018 yılı ile birlikte seyircilerle buluşmaya başladı.

İnternette amatör kayıtlarını yayınladığı yirminin üzerinde bestenin ardından, 2019 Mart'ta ilk Single'ı "Ben Hep Buradayım"ı, 2019 Nisan'da "Acıtmıyor Sevdan", 2019 Ekim'de “Cesaretin Var mı Aşka?”, 2019 Kasım'da “Ben Her Kasım'da Öğrendim”, 2020 Ocak'ta “Üçüncü Durak”, 2020 Mart'ta “Her Yere Yakışıyorsun” ve 2020 Ağustos'ta “Dolunay” şarkısını Garaj Müzik etiketiyle yayınladı.