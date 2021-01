Bihter Instagram, Behlül Tinder

Mesela Halit Ziya Uşaklıgil’in Bihter’i ve Behlül’ü günümüze ışınlansa ve birer sosyal medya hesapları olsa nasıl olurdu? Milliyet Sanat dergisi bu sorunun peşine düştü.



Tinder, WhatsApp, Facebook...



Tek hane içerisinde girift olaylar örmeyi başaran Halit Ziya Uşaklıgil’in bugün de birkaç sosyal medya aracına ihtiyacı olurdu. Her şey küçük bir tanışıklıkla başlıyorsa eğer, Bihter Instagram’dan daha uygun bir sosyal medya düşünülemezdi tabii! Bihter, yalıya yerleşir yerleşmez Instagram’dan aile WhatsApp grubuna geçiş yapar. Behlül, Instagram “DM’e düşen” mesajlarla kafasını karıştırır. Adnan Bey sevgili ailesi, genç eşi ve çocuklarıyla WhatsApp’ta “durum” paylaşırken Bihter’in bakacağı şey ise büyük bir gençlik ve tutku ateşiyle Behlül’ün Instagram hesabı olur! Behlül ise her daim çevrimiçidir; Whatsapp, Facebook, Instagram, Tinder ve geri kalan her yer... (Aşk-ı Memnu/Halit Ziya Uşaklıgil)



Anna Karenina’nın Instagram’ı



Sosyal statüsü, ihtişamlı güzelliği, “ideal” ailesi ve ideal olmayan “yasak” aşkıyla Anna Karenina gündemden düşmeyen bir Instagram kullanıcısı olurdu. Nasıl ki bir zamanlar eşi Aleksey Aleksandroviç, Karenina ile tekdüze evliliğine dair sıkıcı fotoğraflar paylaştıysa, son derece cesur bir şekilde Kont Vronski’yle ya da sevgili oğluyla fotoğraflar paylaşmaya da devam ederdi. (Anna Karenina/Tolstoy)



Foursquare’i bulan kişi Mümtaz



Mümtaz hasta üstadının başındadır. Bir sıkıntıyla evden çıkar, sokakları dolaşır. O sokakları arşınlarken biz Nuran’lı, huzurlu geçmişine döneriz. Mümtaz anlatının, geçmişinin her yerindedir, ama hiç yokmuş gibi davranır. Huzurlu günlerinin ardından Suad’ın tetiklediği huzursuz günlere, bugüne geri döner. Huzursuz biten, çıldırmanın eşiğinden atlanmış günün sonunda elimizde Mümtaz’a dair, Foursquare’de yapılmış birkaç check-in’den başka bir şey kalmaz: “Mümtaz @ne içinde zamanın ne de büsbütün dışında, w/0 people, 0 huzur.”

(Huzur/Ahmet Hamdi Tanpınar)