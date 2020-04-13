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13.04.2020 - 11:25 |

Bill Viola sergisi dijitalde

Borusan Contemporary, bu yıl küresel salgın tedbirleri kapsamında evlerde kutlanacak 15 Nisan Dünya Sanat Günü’nde Bill Viola: Geçici sergisini Google Arts & Culture platformu üzerinden ziyarete açıyor.

Bill Viola sergisi dijitalde

Borusan Contemporary  dijital platformlar aracılığıyla sanat izleyicisiyle buluşmaya devam ediyor. Bu kez 15 Nisan Dünya Sanat Günü’nde video sanatının öncü ismi  Bill Viola’nın İstanbul’daki ilk kişisel sergisi Bill Viola: Geçici dijitalde ziyarete açılacak. Sanat izleyicileri Google Arts & Culture platformu üzerinden Borusan Contemporary’yi ziyaret ederek, Bill Viola: Geçici’nin sergi alanlarını gezebilecek, eserleri inceleyerek sanatçının üretimi hakkında ayrıntılı bilgiye erişebilecekler.

Borusan Contemporary’de 13 Eylül 2020 tarihine kadar sergilenmeye devam edecek sergiye 15 Nisan Çarşamba günü itibariyle bu link üzerinden erişilebilecek: bit.ly/borusanGAC

 Borusan Contemporary, daha önce Google Arts & Culture sayfası üzerinden, Borusan Çağdaş Sanat Koleksiyonu’ndaki eserleri ve Mika Tajima: Esir, Uvertür: Borusan Sanat Çağdaş Koleksiyonu’ndan Seçki, Üvercinka ve Universal Everything: Akışkan Bedenler isimli geçmiş dönem sergilerini ziyarete açtığını duyurmuştu.

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