Bir Yaz Gecesi Rüyası sahnede

2017’den bu yana Biraderler Yapım prodüksiyonu ve Avrupa’nın en önemli yönetmenlerinden Aleksandar Popovski’nin çağdaş rejisiyle sahnelenen Bir Yaz Gecesi Rüyası, 3 Mart 2020 Salı akşamı saat 20.00’da Ankara MEB Şura Salonu’nda, 6 Mart 2020 Cuma akşamı saat 20.30’da ise Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi’nde (BAKSM) seyirciyle buluşacak.