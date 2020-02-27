27.02.2020 - 10:12 |
Bir Yaz Gecesi Rüyası sahnede
William Shakespeare’in aşk ve rüyalar üzerine yazdığı en büyük komedisi “Bir Yaz Gecesi Rüyası” Mart ayında Ankara ve İstanbul sahnelerinde perde açıyor.
2017’den bu yana Biraderler Yapım prodüksiyonu ve Avrupa’nın en önemli yönetmenlerinden Aleksandar Popovski’nin çağdaş rejisiyle sahnelenen Bir Yaz Gecesi Rüyası, 3 Mart 2020 Salı akşamı saat 20.00’da Ankara MEB Şura Salonu’nda, 6 Mart 2020 Cuma akşamı saat 20.30’da ise Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi’nde (BAKSM) seyirciyle buluşacak.