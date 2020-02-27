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27.02.2020 - 10:12 |

Bir Yaz Gecesi Rüyası sahnede

William Shakespeare’in aşk ve rüyalar üzerine yazdığı en büyük komedisi “Bir Yaz Gecesi Rüyası” Mart ayında Ankara ve İstanbul sahnelerinde perde açıyor.

Bir Yaz Gecesi Rüyası sahnede

2017’den bu yana Biraderler Yapım prodüksiyonu ve Avrupa’nın en önemli yönetmenlerinden Aleksandar Popovski’nin çağdaş rejisiyle sahnelenen Bir Yaz Gecesi Rüyası3 Mart 2020 Salı akşamı saat 20.00’da Ankara MEB Şura Salonu’nda, 6 Mart 2020 Cuma akşamı saat 20.30’da ise Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi’nde (BAKSM) seyirciyle buluşacak.

Bir Yaz Gecesi Rüyası sahnede

Hamile eşi aşerince bakın ne yaptıBursa’nın İnegöl İlçesinde aşeren hamile işi için bahçeden elma koparan genç elmanın parasını ağaca astı. Aylar sonra parayı bulan bahçe sahibi notu okuyunca duygulandı.
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