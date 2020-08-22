MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerKültür Sanat Haberleri Bir yaz gecesi sahnesi kuruluyor
ABONE OL
22.08.2020 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

Bir yaz gecesi sahnesi kuruluyor

Bir Yaz Gecesi Sahnesi, çatısı altında Beykoz Kundura’da elektronik, caz, world, funk, indie, pop ve rock müziğin örneklerini bir araya getirmeye devam ediyor.

Bir yaz gecesi sahnesi kuruluyor

Ağustos ayında Jakuzi, Ferit Odman Quintet ve Oceanvs Orientalis & İlhan Erşahin’in gerçekleştireceği konser ve performansların ardından, Bir Yaz Gecesi Sahnesi yeni bir konser serisiyle eylül ayında da İstanbullu müzikseverleri Boğaz kenarındaki açık hava alanına bekliyor. Konserler kapsamında bugün alternatif sahnenin önemli isimlerinden Jakuzi sahne alıyor. Öncesinde Bant Mag. DJ Set’te dinleyicileri bekliyor. Yarın ise Türkiye’de caz davulunun öncülerinden Ferit Odman; Autumn In New York ve Nommo albümlerindeki quintet aranjmanlarına yer vereceği bir konser verecek.

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

'Ortodoks nüfusuna karşı bir Katolik anıtı'

'Ortodoks nüfusuna karşı bir Katolik anıtı'

EYT'li, memur, emekli, engelli milyonları ilgilendiriyor! Artık kimse yapamaz...

EYT'li, memur, emekli, engelli milyonları ilgilendiriyor! Artık kimse yapamaz...

Bülent Kahraman istifayı anlattı: Gıyabımda alınmış bir karardı

Bülent Kahraman istifayı anlattı: Gıyabımda alınmış bir karardı

Türkiye ‘müjde’ye kilitlendi

Türkiye ‘müjde’ye kilitlendi

Sıradaki Haber