Bir yaz gecesi sahnesi kuruluyor

Ağustos ayında Jakuzi, Ferit Odman Quintet ve Oceanvs Orientalis & İlhan Erşahin’in gerçekleştireceği konser ve performansların ardından, Bir Yaz Gecesi Sahnesi yeni bir konser serisiyle eylül ayında da İstanbullu müzikseverleri Boğaz kenarındaki açık hava alanına bekliyor. Konserler kapsamında bugün alternatif sahnenin önemli isimlerinden Jakuzi sahne alıyor. Öncesinde Bant Mag. DJ Set’te dinleyicileri bekliyor. Yarın ise Türkiye’de caz davulunun öncülerinden Ferit Odman; Autumn In New York ve Nommo albümlerindeki quintet aranjmanlarına yer vereceği bir konser verecek.



