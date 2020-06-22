Bir Zamanlar Anadolu'da ekranlara geliyor

Karavan (The Leisure Seeker)

Hasta olan John ve Ella doktorlarının dayanılmaz bakımından ve yetişmiş çocuklarından sıkılıp eski karavanlarıyla ülkeyi boydan boya gezmek üzere yola çıkarlar. Hem neşeli hem kederli anlar yaşayan çift hayata karşı tutkularını, birbirlerine olan sevgilerini tekrardan bu gezide hatırlar. Karavan 23 Haziran Salı saat 21.00’de TV’de ilk kez TRT 2’de.

Yönetmen: Paolo Virzi

Oyuncular: Helen Mirren, Donald Sutherland, Christian McKay

Yapım Yılı, Ülke: 2017, İtalya, Fransa

Bütün Saadetler Mümkündür

Mühendislik okuyan Ali, bir Erasmus projesi vasıtasıyla yurt dışına gitmenin hayalini kurmaktadır. Hedefi belli olsa da arayışı sona ermiş değildir. Günün birinde bir türkü kafede çalışan Gülce'den hoşlanmaya başlar. Hemşirelik okuyan Gülce, bir yandan da para kazanmak için yaşlı ve yalnız Mevlüt Bey'in bakımıyla ilgilenmektedir. Bir şekilde Mevlüt'ün öyküsüne de ortak olan Ali, bir soruyu kendine sormaktan vazgeçmez: “Bütün saadetler mümkün müdür?” Bütün Saadetler Mümkündür 24 Haziran Çarşamba saat 21.00’de TRT 2’de.

Yönetmen: Selman Kılıçaslan

Oyuncular: Kemal Uçar, Arif Erkin Güzelbeyoğlu, Nilay Erdönmez

Yapım Yılı, Ülke: 2017, Türkiye

Ödüller: Boğaziçi Film Festivali En İyi Senaryo

Bir Zamanlar Anadolu'da

Anadolu’nun bozkırında bir doktor ile cinayet soruşturması yürüten bir savcının 12 saatlik gerilimli hikayesi 26 Haziran Cuma saat 21.30’da TRT 2’de.

Yönetmen: Nuri Bilge Ceylan

Oyuncular: Muhammet Uzuner, Yılmaz Erdoğan, Taner Birsel

Yapım Yılı, Ülke: 2011, Türkiye

Ödüller: Cannes Film Festivali Büyük Jüri Ödülü, Asya Pasifik Ödülleri En İyi Yönetmen Ödülü

Paris’te Gece Yarısı (Midnight in Paris)

Evlilik hazırlığı yapan nişanlı çift Inez ve yazar Gil, Inez'in babasının iş gereği Paris'e gelmesini fırsat bilip, küçük bir tatil için bu gözde Avrupa şehrine giderler. Aslında her şey eğlence ve aşk dolu bu Avrupa kentini gezmekten ibaretken, damat adayı Gil'in Paris caddelerinde gece yarısı gezerken yaşadığı gerçeküstü maceralar birçok şeyi etkileyecektir. Paris’te Gece Yarısı 27 Haziran Cumartesi saat 21.30’da TRT 2’de.

Yönetmen: Woody Allen

Oyuncular: Owen Wilson, Rachel McAdams, Michael Sheen

Yapım Yılı, Ülke: 2011, ABD

Ödüller: Oscar Ödülleri En İyi Senaryo, Altın Küre Ödülleri En İyi Senaryo

Güvercin Hırsızları

En büyük hayali en iyi güvercinlere sahip olmak olan Mahmut'un güvercinlerinden biri kaçar ve geri dönmez. Mahmut, bir çatıya yuva yapan güvercinini bulduğunda o evde yaşayan 8 yaşındaki İsmail’le tanışır. Bu tanışma o andan itibaren yaşayacağı hayatı etkileyecek en önemli dönüm noktalarından biri olur. Mahmut artık güvercinleri İsmail’in hayali için çalacak ve ona yardım edecektir. Bütün Saadetler Mümkündür 28 Haziran Pazar saat 21.30’da TRT 2’de.

Yönetmen: Osman Nail Doğan

Oyuncular: Seyit Nizam Yılmaz, Mert Buğra Tataroğlu, Gökhan Yıkılkan

Yapım Yılı, Ülke: 2019, Türkiye

Ödüller: Ankara Film Festivali En İyi Film, Adana Film Festivali En İyi Kurgu