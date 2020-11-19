‘Bir Zamanlar Hollywood’da’ roman oluyor

Tarantino’nun basılı ilk kurgusu olacak kitap, filmin hikâyesinin doğrudan anlatımı olmayacak. Yayınevinin basın bültenine göre romanda televizyon oyuncusu Rick Dalton ve döblörü Cliff Booth’un hem geçmiş yaşamlarına hem de filmdeki zamana göre gelecek yaşamlarına odaklanılacak. Kitap, ilk olarak 2021 yılının yazında yayınevi tarafından ciltsiz kitap şeklinde sonrasında ise e-kitap ve sesli dijital kitap şeklinde okurla buluşacak. 2021’in sonbaharında ise özel ciltli bir baskı, kitap severlerle buluşacak. Tarantino’nun ikinci kitabı “Cinema Speculation”da ise 1970’lerin sinemasına dair incelemeler ve yönetmenin kişisel yazıları yer alacak. İkinci kitabın ne zaman yayımlanacağı konusunda ise henüz bir bilgi verilmedi.



