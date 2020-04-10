Birkan Nasuhoğlu ve Nova Norda canlı yayında

Yedinci Ev grubundan tanınan, “Sevsene Beni”, “Kalbim Seni Arıyor” ve “Sarhoşum” gibi şarkıların mimarı Birkan Nasuhoğlu ile Electro Pop ve Hip Hop türlerini harmanlayan rengarenk kişiliği ile Nova Norda, Yapı Kredi bomontiada Instagram hesabı üzerinden evlerimize konuk oluyor.

Birkan Nasuhoğlu akustik gitarıyla, Nova Norda ise klavyesiyle 11 Nisan Cumartesi saat 21.00’de Yapı Kredi bomontiada Instagram hesabında olacak.

Tarih: 11 Nisan 2020, Cumartesi

Saat: 21:00

Adres: IG @yapikredibomontiada