Birlikte söylediler birlikte destek oldular

Müziğin iyileştirici ve birleştirici gücünü kullanarak destekçilere ulaşmayı hedefleyen Festtogether’da gün boyu birçok ünlü ismin katıladığı konserler ve sohbetler gerçekleştirildi.

“Festtogether Evde” adıyla tüm gün boyunca NetD ve YouTube Türkiye üzerinden canlı yayınlanan etkinliğin ev sahipleri arasında Alina Boz, Bade İşçil, Didem Balçın, Gonca Vuslateri, Gupse Özay, Hayal Köseoğlu, Hazal Kaya, İbrahim Selim, İrem Sak, Kubilay Aka, Melikşah Altuntaş, Melis Sezen, Meriç Aral, Mert Fırat, Naz Çağla Irmak, Öykü Karayel, Pınar Deniz, Sarp Apak, Şebnem Bozoklu, Tanem Sivar, Yekta Kopan ve Yıldıray Şahinler gibi isimler yer aldı.

Günün paneli

Ayrıca “Günün Panelleri” kapsamında “UNDP ve Mert Fırat ile İklimce Sohbetler” başlığı altında bir konuşma gerçekleştirildi.

Saat 16.00’dan sonra ise Adamlar, Athena, Ayben, Ayşe Tütüncü, Baba Zula, Büyük Ev Ablukada, Can Baydar, Can Bonomo, Ceylan Ertem, Ekin Beril, Elektro Hafız, Emir Yargın, Emre Kula, Erdem Yener, Fatma Turgut, Fazıl Say, Fuat Güner, Gaye Su Akyol, Gazapizm, Gripin, Islandman, Kalben, Karsu, Kerem Görsev, Manga (Ferman Akgül), Melike Şahin, Nova Norda, Nükhet Duru, Özge Fışkın, Pera, Redd, Sertab Erener, Sıla, Şanışer, Şevval Sam, Tuluğ Tırpan, Ufuk Beydemir, Yeni Türkü, Zeynep Doruk’un olduğu isimler ev konserleri verdi. Etkinliği binlerce kişi canlı olarak takip etti.