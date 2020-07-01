MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerKültür Sanat Haberleri Birol Giray yeni single
ABONE OL
01.07.2020 - 13:13 |

Birol Giray yeni single

Birol Giray, vokallerinde Efeyz (Efe Uçkan) 'ın yeraldığı yeni singleFLU’yu kurdugu plak şirketi Koza’dan yayınlıyor. Koza, elektronik müzik dünyasına özgür bir alanda yenilikçi fikirler ve yeni yetenekler kazandırma mottosu ile yola çıkıyor.

Birol Giray yeni single

BeeGee’nin daha önceki parçalarından ve çaldığı setlerden aşina olduğumuz güçlü melodik tekno altyapısının üstüne oturttuğu Türkçe vokaller ile karşımıza çıkan FLU; hem elektronik müzik sahnesi hem de ülkemizdeki RAP sahnesi adına yeni bir vizyon ortaya koyacağı aşikar.

Ülkemizde Sagopa Kajmer, Yener Çelik, maNga, Yüzyüzeyken Konuşuruz ile yer aldığı projelerde de vizyon farkını ortaya çıkartan deneyimli DJ, 2020 yılında ise karşımıza hiç beklenmedik bir sürprizle çıktı. Ankaralı genç rapçi Efeyz ile yolları tesadüfen kesişen Birol Giray, bu şarkıyla beraber genç bir yeteneği ilk kez profesyonel müzik sektörü ile tanıştırmanın da heyecanını taşıyor.

Türkiye’de eğlence sektörü ve müzik radyoculuğu konularında önemli başarılara imza atan, 30 seneyi aşan Dj'lik kariyerinde sayısız mekanda sahne alan Birol Giray, Koza isimli plak şirketi ile Müzik dünyasına yeni bir soluk getirerek yepyeni yetenekleri de müzik sektörü ile buluşturmayı planlıyor. Ünlü DJ yeni yeteneklerin global arenaya kazandırılması adımında mentorluğunu bizlere sunmaya hazırlanıyor.

29 Haziran’da Spotify’da; 13 Temmuz’da da diğer bütün platformlarda yayınlanacak olan FLU’nun video klip çekimleri ise tamamlanmak üzere.

Kedi ile yılanın kavgası böyle görüntülendi!Antalya’da bir sokak kedisi ile yılanın birbirlerine saldırı anları, cep telefonu kamerasına yansıdı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Erzurum'da otomobil, uçurumdan yuvarlandı: 1 ölü, 3 yaralı

Erzurum'da otomobil, uçurumdan yuvarlandı: 1 ölü, 3 yaralı

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Bugün başladı artık...

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Bugün başladı artık...

Kritik zirve bugün! Masada sıcak başlıklar var

Kritik zirve bugün! Masada sıcak başlıklar var

Twitter'a, Facebook'a sosyal medya düzenlemesi mi geliyor?

Twitter'a, Facebook'a sosyal medya düzenlemesi mi geliyor?

Sıradaki Haber