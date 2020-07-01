Birol Giray yeni single

BeeGee’nin daha önceki parçalarından ve çaldığı setlerden aşina olduğumuz güçlü melodik tekno altyapısının üstüne oturttuğu Türkçe vokaller ile karşımıza çıkan FLU; hem elektronik müzik sahnesi hem de ülkemizdeki RAP sahnesi adına yeni bir vizyon ortaya koyacağı aşikar.

Ülkemizde Sagopa Kajmer, Yener Çelik, maNga, Yüzyüzeyken Konuşuruz ile yer aldığı projelerde de vizyon farkını ortaya çıkartan deneyimli DJ, 2020 yılında ise karşımıza hiç beklenmedik bir sürprizle çıktı. Ankaralı genç rapçi Efeyz ile yolları tesadüfen kesişen Birol Giray, bu şarkıyla beraber genç bir yeteneği ilk kez profesyonel müzik sektörü ile tanıştırmanın da heyecanını taşıyor.

Türkiye’de eğlence sektörü ve müzik radyoculuğu konularında önemli başarılara imza atan, 30 seneyi aşan Dj'lik kariyerinde sayısız mekanda sahne alan Birol Giray, Koza isimli plak şirketi ile Müzik dünyasına yeni bir soluk getirerek yepyeni yetenekleri de müzik sektörü ile buluşturmayı planlıyor. Ünlü DJ yeni yeteneklerin global arenaya kazandırılması adımında mentorluğunu bizlere sunmaya hazırlanıyor.

29 Haziran’da Spotify’da; 13 Temmuz’da da diğer bütün platformlarda yayınlanacak olan FLU’nun video klip çekimleri ise tamamlanmak üzere.