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21.12.2020 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

‘Biz de Varız!’ filmlerini anlatıyor

İstanbul Modern Sinema, Türkiye sinemasından yepyeni filmleri bir araya getirdiği Biz de Varız! programının gösterimlerine yönetmen ve oyuncularla söyleşiler eşlik ediyor.

‘Biz de Varız!’ filmlerini anlatıyor

İstanbul Modern Sinema Film Küratörü Müge Turan’ın moderatörlüğünde gerçekleşen söyleşiler müzenin İstanbul Modern’in YouTube kanalında canlı olarak yayınlanıyor. Çevrimiçi söyleşilere; “Hayaletler”in yönetmeni Azra Deniz Okyay, başrol oyuncuları Nalan Kuruçim, Dilayda Güneş, Beril Kayar ve Emrah Özdemir, “Hayalimdeki Sahneler”in yönetmeni Metin Akdemir, eş yapımcısı Emre Kaya ve oyuncu Bulut Sezer, “Kadınlar Ülkesi”nin yönetmeni Şirin Bahar Demirel, “Bina”nın yönetmeni Orçun Behram ve başrol oyuncusu İhsan Önal, “Soluk”un yönetmeni Özkan Yılmaz ve oyuncular Uğur Polat, Emrullah Çakay, Aslı İnandık,  “Ah Gözel İstanbul”un yönetmeni, Zeynep Dadak ve ekibi, “Maddenin Halleri”nin yönetmeni Deniz Tortum ve daha pek çok isim katılacak.

 

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