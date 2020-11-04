Bob Amca’nın stüdyosuna dönüş

The New York Times’ta yer alan habere göre yıl sonuna kadar sürecek etkinlik kapsamında ziyaretçiler, Ross’un 80’li yıllarda yayınlanan “Resim Sevinci” programı için kullanılan ve müzenin tarihi Lucius L. Ball evindeki stüdyoyu gezebiliyor. Müze tarafından yeniden düzenlenen stüdyoda, sanatçının programda giydiği gömlekler ile bir saç tokasının da yer aldığı pek çok kişisel eşyası ve eserleri yer alıyor. Ayrıca etkinlikte izleyiciler, başlarına ressamın saçlarına benzeyen kıvırcık bir peruk takarak sertifikalı bir Ross eğitmeninin düzenlediği resim derslerine de katılabiliyor.