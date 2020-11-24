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24.11.2020 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

Bob Dylan neden ismini değiştirdi?

Bob Dylan’ın Tony Glover ile yaptığı söyleşilerin kayıtları ve Glover’a yolladığı mektuplar yapılan bir açık artırmada 495 bin dolara alıcı buldu. Satılan belgelerin arasında Dylan’ın daha önce yayımlamamış şarkı sözleri de yer alıyor.

Bob Dylan neden ismini değiştirdi?

Amerika’daki R.R. Auction Müzayede Evi tarafından düzenlenen açık artırmada Bob Dylan’ın yakın dostu ve blues gitaristi Tony Glover’ın kişisel koleksiyonundaki belgeler müzayedede yer aldı. Glover’ın 1971’de Dylan ile yaptığı söyleşilerin kayıtları ile Glover’a yolladığı mektuplardan oluşan belgeler, 495 bin dolara alıcı buldu.

Öte yandan Dylan’ın, Glover ile yaptığı söyleşide, Robert Zimmerman olan adını neden değiştirdiği sorusuna, “Dönemin Amerikan toplumundaki anti-semitist (Yahudi karşıtı) tanımlamalardan kaçınmak için bunu tercih ettim” dediği bilgisi de müzayededen sonra basınla paylaşıldı. Dylan’ın, “Çoğu insan Yahudilerin yalnızca tüccar veya tefeci olduğunu düşünüyor” ifadesi kullandığı da ifade edildi.

 

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