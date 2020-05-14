14.05.2020 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ
Bob Dylan’ın el yazmasına 37 bin sterlin
Bob Dylan’ın kendi el yazısıyla “Blonde on Blonde” albümüne ait şarkıların yer aldığı bir sayfa önceki gün Londra’daki Sotheby’s Müzayede Evi tarafından yapılan online açık artırmayla satıldı.
The Guardian’da yer alan habere göre 1966 yılına ait ve sanatçının “Most Likely You Go Your Way” ve “I’ll Go Mine” şarkısının sözlerinin yer aldığı bu sayfa 37 bin 500 sterline alıcı buldu. Ayrıca kâğıtta Dylan’ın daha önce hiç kaydetmediği bir şarkının sözleri de yer alıyor.