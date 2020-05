Bob Dylan’ın el yazmasına 37 bin sterlin

The Guardian’da yer alan habere göre 1966 yılına ait ve sanatçının “Most Likely You Go Your Way” ve “I’ll Go Mine” şarkısının sözlerinin yer aldığı bu sayfa 37 bin 500 sterline alıcı buldu. Ayrıca kâğıtta Dylan’ın daha önce hiç kaydetmediği bir şarkının sözleri de yer alıyor.