Bob Moses Desire albümüyle karşınızda

Albüm ile aynı adı taşıyan ilk single hipnotik' Desire', Grammy adayı elektronik müzisyen ZHU işbirliği ile hazırlandı. Parça için Owen Brown'ın yönettiği ve Airplan Studio'nun animasyonlarını hazırladığı interaktif bir klip de çekildi. Klipte; arzunun iki farklı yönünü simgeleyen ilkel üç boyutlu bir imgelem kullanılıyor. İzleyenler bir butona basarak haz ve acı dünyaları arasında geçiş yapabiliyor; çarpan bir kalbi, yanan bir ateşe; ruju kurşuna, keyfi çaresizliğe çevirebiliyor.

2018'de yayınlanan ikinci albümleri Battle Lines'tan ve çıktıkları dünya turnesinin ardından Bob Mosse orijinal ikili formatıyla Avrupa'da bir kulüp turnesine çıktı. Bu turne, bir sonraki müzikal üretimin ilham kaynağı oldu. Vallance " tekrar o ortama dönmek ve toplumsal enerjiyi hissetmek harikaydı" diyor. İlham hissiyle birlikte studio saatleri daha turne devam ederken ayırtıldı. "Aralıksız devam eden mixlerden oluşan bir şey yapmak istedik ki, kulüpte çalarken yaratmaya çalıştığımız hissin aynısını ortaya çıkaralım ve dinleyici bir yolculuğa çıksın" diyor Howie.

Fikirler bir araya gelirken ikili, istikrarlı bir unsura bağlı bir içerik farketti: Arzu ve arzunun günümüz dünyasında kendini temsil etme biçimleri. "Eğer bilinçli değilseniz arzu oldukça yıkıcı olabiliyor. Bu kayıtla kendi arzularımızla hesaplaşarak bilinçlenmeye çalıştık" diyor Vallace. "Arzu hakkındaki hikayeler zamansız: Güneşe çok yakın uçan Icarus'un düşüşü ve ölümü albüm kapağındaki düşen adama ilham verdi. Bu arzunun bizi nasıl çöküşe götürürebileceğini sembolize ediyor.

Howie ekliyor, "Pink Floyd, Nine Inch Nails gibi gurupların konsept albümlerde yarattıkları dünyaları beğeniyorduk. Bu tip bir şarkı yazıcılığının modern müzik akışıyla birlikte ilginç olabileceğini düşündük."