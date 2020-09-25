Boğaziçi’nin Altın Yunus’u için 10 film yarışacak

Derviş Zaim’in Suriyeli bir rejim askerinin yaralanması ve sonrasında ülkede akan kanı durdurmak için hayatını riske atan bir eyleme girişmesine yoğunlaşan “Flaşbellek” ve Orçun Benli’nin görevden ayrılan genç komiser Ayhan’ın, gittiği orman evinde kızının gelişini beklerken yeni hayatına uyum sağlamaya çalışmasını anlatan “Gelincik” seçkide yer alıyor.



Karol’un ‘Kumbara’sı



Ayrıca Erdem Tepegöz’ün distopik bir dünyaya kuşkucu bir bakış atan ve ilkel teknolojiyle yönetilen bir fabrika bölgesinde bir grup işçinin hayatına odaklanan ve dünya prömiyerini 42. Moskova Film Festivali’nde yapacak “Gölgeler İçinde”si ve Ferit Karol’un kendi halinde bir aile babası olan Orhan’ın zor günler geçirdiği süreçte ailesiyle arasındaki ilişkiye odaklanan “Kumbara”sı da yarışmada bulunan filmler arasında.



Ercan Kesal’ın aynı adlı romanından uyarlanan, İstanbul’da bir belediyenin başkan aday adayı olan Doktor Kemal Güner’in bir günde geçen trajikomik hikayesini konu edinen ve dünya prömiyerini 49. Rotterdam Film Festivali’nde yapan “Nasipse Adayız”, Reis Çelik’in bir âşık ile çırağının hikayesini ele alan “Ölü Ekmeği” de seçkiden filmler arasında.