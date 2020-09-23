Boğaziçi’nin jüri başkanı Tufan

“Kekeme Çocuklar Korosu”, “Bir Adam Girdi Şehre Koşarak”ın aralarında olduğu romanların yazarı ve “Uzak İhtimal” ile “Yozgat Blues” filmlerinin senaristi Tufan ile birlikte jüride yönetmen Ramin Matin, görüntü yönetmeni Taner Tokgöz, oyuncu İpek Türktan Kaynak, oyuncu Ecem Uzun görev yapacak.Ulusal yarışmada bu sene 100 bin TL’lik En İyi Ulusal Uzun Metraj Film ödülünün yanı sıra En İyi Yönetmen, En İyi Kadın Oyuncu, En İyi Erkek Oyuncu, En İyi Senaryo, En İyi Sinematografi ve En İyi Kurgu ödülü olmak üzere toplam 7 kategoride 180 bin TL’lik ödül dağıtacak. 8. Boğaziçi Film Festivali, Boğaziçi Kültür Sanat Vakfı tarafından 23 - 30 Ekim’de İstanbul’da gerçekleştirilecek.