26.04.2020 - 13:30 |
Boiler Room'da yerli sahnenin tanıdık isimleri
Türkiye saati ile 16:20'da Boiler Room'un Worldwide FM ve Night Dreamer Records ortaklığında düzenlediği Streaming From Isolation serisi için hazırlanan performans videosu yayımlanacak. Performans videosunda Islandman (Tolga Böyük) Richard Laniepce, Murat Ertel, VeYasin, Barış Demirel gibi isimler de yer alıyor.
Boiler Room video yayınına dünyanın pek çok farklı yerinde bulunan müzisyen, performans sanatçısı ve şair arkadaşlarımız eşsiz görsel ve işitsel kayıtlarıyla dahil oldu. .
Yayın Linki: https://boilerroom.tv/
Performans Sergileyecen Sanatçılar:
1. toygunsozen (Toygun Sözen)
2. elisdubaz (Elis Dubaz)
3. richardlaniepce (Richard Laniepce)
4. murat_ertel (Osman Murat Ertel)
5. esmaertel (Esma Ertel)
6. ekineti (Ekin Eti)
7. veyasin (veyasin)
8. eralpguven (Eralp Guven)
9. barisdemirel_mi (Barış Demirel)
10. ekinbernay (ekin bernay)
11. troelshammer (Troels Hammer)
12. mustafa_cihan_aslan (Mustafa Cihan Aslan)
13. aliciakapudag (Alicia)
14. erdembaser (Erdem Başer)
15. tolgabuyuk (Tolga Böyük)