Boiler Room'da yerli sahnenin tanıdık isimleri

Boiler Room video yayınına dünyanın pek çok farklı yerinde bulunan müzisyen, performans sanatçısı ve şair arkadaşlarımız eşsiz görsel ve işitsel kayıtlarıyla dahil oldu. .

Yayın Linki: https://boilerroom.tv/ session/jazz7

Performans Sergileyecen Sanatçılar:

1. toygunsozen (Toygun Sözen)

2. elisdubaz (Elis Dubaz)

3. richardlaniepce (Richard Laniepce)

4. murat_ertel (Osman Murat Ertel)

5. esmaertel (Esma Ertel)

6. ekineti (Ekin Eti)

7. veyasin (veyasin)

8. eralpguven (Eralp Guven)

9. barisdemirel_mi (Barış Demirel)

10. ekinbernay (ekin bernay)

11. troelshammer (Troels Hammer)

12. mustafa_cihan_aslan (Mustafa Cihan Aslan)

13. aliciakapudag (Alicia)

14. erdembaser (Erdem Başer)

15. tolgabuyuk (Tolga Böyük)