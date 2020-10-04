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04.10.2020 - 07:00 |

Bond filmi 2021’e ertelendi

Bu yıl 3 Nisan’da vizyona girmesi planlanan ancak pandemi nedeniyle sık sık ertelenen yeni Bond filmi “No Time to Die”in vizyon tarihi 2021 Nisan olarak açıklandı.

Bond filmi 2021’e ertelendi

20016 tarihli “Casino Royal” ile Bond’u canlandırmaya başlayan Daniel Craig’in son kez bu karaktere can verdiği yapım “No Time To Die”ın vizyon tarihinin gelecek yıla ertelenmesinin en büyük etkenlerinden biri de Christopher Nolan’ın “Tenet”inin gişedeki başarısızlığı olduğu işaret ediliyor.

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