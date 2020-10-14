14.10.2020 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ
Bond serisinin Dink’i yaşamını yitirdi
Bond serisinin üçüncü filmi 1964 yapımı “Goldfinger”daki Dink rolüyle tanınan İngiliz oyuncu Margaret Nolan önceki hafta 76 yaşında hayatını kaybetti.
The Guardian’da yer alan habere göre Nolan’ın oğlu Oscar Deeks, oyuncuyu 5 Ekim’de kaybettiklerini duyurdu. 29 Ekim 1943 yılında Somerset’te doğan Nolan, ilk kez Vicky Kennedy adıyla Harrison Marks’ın “It’s a Bare, Bare World” filminde rol aldı. Ardından The Beatles filmi “A Hard Day’s Night” adlı filmde ve “Carry On” adlı seride kamera karşısına geçmişti. Oyuncu, son olarak da İngiliz yönetmen Edgar Wright’ın “Last Night in Soho” filminde oynamıştı.