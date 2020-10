Bond serisinin Dink’i yaşamını yitirdi

The Guardian’da yer alan habere göre Nolan’ın oğlu Oscar Deeks, oyuncuyu 5 Ekim’de kaybettiklerini duyurdu. 29 Ekim 1943 yılında Somerset’te doğan Nolan, ilk kez Vicky Kennedy adıyla Harrison Marks’ın “It’s a Bare, Bare World” filminde rol aldı. Ardından The Beatles filmi “A Hard Day’s Night” adlı filmde ve “Carry On” adlı seride kamera karşısına geçmişti. Oyuncu, son olarak da İngiliz yönetmen Edgar Wright’ın “Last Night in Soho” filminde oynamıştı.