05.12.2020 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ
Bond tabancasına 256 bin dolar
İngiliz oyuncu Sir Sean Connery’nin ilk “James Bond” filminde kullandığı tabanca, önceki gün ABD’deki Julien’s Müzayede Evi tarafından düzenlenen açık artırmada 256 bin dolara satıldı.
Geçen ekim ayında 90 yaşında hayatını kaybeden Connery, Walther PP marka tabancayı serinin ilk filmi olan 1962 yapımı “Dr. No”da kullanmıştı. Müzayede evi yetkilileri, tabancayı alan kişinin ismini vermek istemeyen Amerikalı bir Bond hayranı olduğunu belirtti. Açık artırmada, Connery’nin tabancası dışında Quentin Tarantino’nun 1994 yapımı “Pulp Fiction” filminde Bruce Willis’ın kullandığı kılıç 35 bin 200 dolara, 1980 yılına ait “Top Gun” filminde Tom Cruise’un kullandığı savaş pilotu kasklarından biri ise 108 bin dolara alıcı buldu.