Bond tabancasına 256 bin dolar

Geçen ekim ayında 90 yaşında hayatını kaybeden Connery, Walther PP marka tabancayı serinin ilk filmi olan 1962 yapımı “Dr. No”da kullanmıştı. Müzayede evi yetkilileri, tabancayı alan kişinin ismini vermek istemeyen Amerikalı bir Bond hayranı olduğunu belirtti. Açık artırmada, Connery’nin tabancası dışında Quentin Tarantino’nun 1994 yapımı “Pulp Fiction” filminde Bruce Willis’ın kullandığı kılıç 35 bin 200 dolara, 1980 yılına ait “Top Gun” filminde Tom Cruise’un kullandığı savaş pilotu kasklarından biri ise 108 bin dolara alıcı buldu.