16.01.2021 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ
Bong Joon Ho Venedik’in yeni jüri başkanı oldu
“Parazit”in yönetmeni Bong Joon Ho’nun eylül ayında düzenlenmesi planlanan 78. Venedik Film Festivali’nin ana yarışmasının başkanı olacağı açıklandı.
Joon Ho, Venedik tarihinde bu görevi üstlenen ilk Güney Koreli yönetmen olacak. Daha önce Venedik’te herhangi bir filmiyle yer almayan Joon Ho, “Parazit”le Akademi Ödülleri’nin tarihinde En İyi Film Oscar’ını yabancı dilde bir filmle kazanan ilk isim olmuştu. Yönetmen, jüri başkanlığıyla ilgili yaptığı açıklamada, “Venedik Film Festivali köklü bir tarih taşıyor ve bu güzel sinema geleneğinin bir parçası olmaktan çok mutluyum. Jüri başkanı, daha da önemlisi bir sinefil olarak festivalin seçeceği harika filmleri takdir edip alkışlamaya hazırım” dedi. 78. Venedik Film Festivali’nin 1-11 Eylül tarihleri arasında gerçekleşmesi planlanıyor.