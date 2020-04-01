Borusan Contemporary dijital ziyarete açılıyor

Borusan Contemporary dijital platformlar aracılığıyla sanat izleyicisiyle buluşmaya devam ediyor. Sanatseverler, Borusan Çağdaş Sanat Koleksiyonu’ndaki eserleri internet sitesi ve Google Arts & Culture platformu üzerinden evlerinin konforunda izleyebilecekler.

Bu kapsamda, Borusan Contemporary’de 13 Eylül 2020 tarihine kadar sergilenmeye devam edecek olan video sanatının öncüismi Bill Viola’nın İstanbul’daki ilk kişisel sergisi Bill Viola: Geçici, hazırlanan dijital sergi rehberi üzerinden izlenebilecek. Rehber üzerinden, sergide yer alan videoların fotoğraflarını görüntüleyerek, eserler hakkında ayrıntılı bilgi almak mümkün.

Ayrıca Borusan Contemporary’nin Google Arts & Culture sayfası üzerinden Mika Tajima: Esir, Uvertür: Borusan Sanat Çağdaş Koleksiyonu’ndan Seçki, Üvercinka ve Universal Everything: Akışkan Bedenler isimli geçmiş dönem sergileri de izlenebilir.

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Fotoğraf: Kira Perov