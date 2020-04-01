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01.04.2020 - 15:43 |

Borusan Contemporary dijital ziyarete açılıyor

Sağlık tedbirleri kapsamında sanatseverlerin ziyaretine geçici süreliğine kapalı olan Borusan Contemporary, sergilerini ve Borusan Çağdaş Sanat Koleksiyonu’ndaki eserleri internet sitesi ve Google Arts & Culture platformu üzerinden ziyarete açıyor.

Borusan Contemporary dijital ziyarete açılıyor

Borusan Contemporary  dijital platformlar aracılığıyla sanat izleyicisiyle buluşmaya devam ediyor. Sanatseverler, Borusan Çağdaş Sanat Koleksiyonu’ndaki eserleri internet sitesi ve Google Arts & Culture platformu üzerinden evlerinin konforunda izleyebilecekler.

 Bu kapsamda, Borusan Contemporary’de 13 Eylül 2020 tarihine kadar sergilenmeye devam edecek olan video sanatının öncüismi  Bill Viola’nın İstanbul’daki ilk kişisel sergisi Bill Viola: Geçici, hazırlanan dijital sergi rehberi üzerinden izlenebilecek. Rehber üzerinden, sergide yer alan videoların fotoğraflarını görüntüleyerek, eserler hakkında ayrıntılı bilgi almak mümkün.

Ayrıca Borusan Contemporary’nin Google Arts & Culture sayfası üzerinden Mika Tajima: Esir, Uvertür: Borusan Sanat Çağdaş Koleksiyonu’ndan Seçki, Üvercinka ve Universal Everything: Akışkan Bedenler isimli geçmiş dönem sergileri de izlenebilir.

Tüm sergi içerikleri için tıklayın

Fotoğraf: Kira Perov

 

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