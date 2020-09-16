Borusan Contemporary'de pandemi koşullarında bir "Acı Reçete"

Borusan Contemporary, 1998’de İstanbul’da kurulan ve çalışmalarını Brüksel ve İstanbul’da sürdüren :mentalKLINIK sanatçı ikilisinin (Yasemin Baydar, Birol Demir) Kovid-19 koşullarının değişime zorladığı sanat dünyasına acı bir reçete olarak sunduğu Acı Reçete #02 sergisini 17 Eylül 2020 itibariyle sanatseverlerle buluşturuyor.

Borusan Contemporary’nin Perili Köşk’teki ana galeri mekânına kurulan Puff Out yerleştirmesinden oluşan sergi, Borusan Contemporary’nin internet sitesi ve sosyal medya hesaplarından 7/24 yapılacak canlı yayın aracılığı ile izleyiciyle buluşacak. Sağlık tedbirleri kapsamında ziyarete kapalı olacak Perili Köşk’teki performatif yerleştirme, hareketli kamera sistemi aracılığı ile koreografik bir video aktarımına dönüştürülerek sanal ortamda tüm dünyadaki sanat izleyicisi ile buluşacak.

Borusan Müzik Evi’nden İstiklal Caddesi’ne canlı yayın

Borusan Contemporary’nin güncel sanatın yeni formlarına verdiği önem ve pandemi koşullarının sanatı dönüştürücü etkisinin altını çizen sergi, sahip olduğu çok katmanlı yapıyla izleyicilere farklı bir görsel tecrübeyi sunuyor. Güncel koşullar nedeniyle değişen mekan-yapıt-izleyici ilişkilerine farklı bir bakış öneriliyor.

Küratörlüğünü Dr. Necmi Sönmez’in üstlendiği Acı Reçete #02 aynı zamanda İstiklal Caddesi’nde bulunan Borusan Müzik Evi binası vitrinine yerleştirilen ekrandan 7/24 yapılan canlı yayın aracılığıyla da izleyicilerle buluşacak.

Sonsuz ve tekrarsız hareketlilik

Sergi, :mentalKLINIK’in 8 adet robot süpürgesi ve simden oluşan Puff Out yerleştirmesinin Perili Köşk’ten canlı olarak dijital platforma akan sonsuz ve tekrarsız hareketliliğinden oluşuyor. Robotların pırıltılı, yanar döner renkli simlerle kaplı mekanda görev odaklı ve özerk hareketlerinden oluşan anlık ve çarpıcı desenleri, çevrimiçi sistemler aracılığıyla gerçeğe eşzamanlı olarak internete aktaran yerleştirme, izleyiciler tarafından dijital olarak takip edilebilecek.

:mentalKLINIK’in desen, resim, yerleştirme, heykel, performans, video sanatı gibi birçok sanat formunun geçişliliğinde yarattığı bu “mikro-klima”, günümüzde karşı karşıya kaldığımız “belirsiz olma halini” yeni bir bakış açısı olarak ortaya çıkarmasıyla da dikkat çekiyor. Sergi, güncel hayatın değişen ritmine gönderme yapan hareketli formların, baştan çıkarıcı göz alıcı renklerin, aniden ortaya çıkan ışıkların şekillendirdiği farklı “bir dünya”nın kapılarını aralıyor. Bu görsel yolculuk, izleyicileri zaman, mekân öğelerini soyutlayarak “hipergerçekliğin” ortasına çekmeyi başarıyor ve dijital estetiğin en güçlü silahı olan “yeni güzellik” anlayışını gündeme getiriyor.

31 Ocak’a kadar sürecek

Acı Reçete #02, günümüzdeki gözetleme teknolojilerine, veri odaklı güvencesiz yaşamlarımıza, teknoloji ve servis odaklı öznelliğimizin yarattığı belirsizliğe karşı üretken, sorgulayıcı ve kışkırtıcı bir tavır olarak dikkati çekiyor.

Bir dizi olarak tasarlanan Acı Reçete [Bitter Medicine] projesinin ilk versiyonu, sağlık tedbirleri kapsamında kapalı olan Belgrad Güncel Sanat Müzesi’nin sergi mekânında kurularak, 6 Mayıs-7 Haziran 2020 tarihleri arasında müzenin kurumsal sitesi üzerinden 7/24 canlı olarak yayınlanmıştı.

Sergi, 17 Eylül 2020 – 31 Ocak 2021 tarihleri arasında Borusan Contemporary’nin internet sitesinden ve sosyal medya hesapları üzerinden 7/24 canlı olarak yayınlanacak.

www.borusancontemporary.com

:mentalKLINIK

:mentalKLINIK, 1998 yılında ortak çalışmalarına başlayan Yasemin Baydar ve Birol Demir'den oluşan, Brüksel merkezli İstanbullu bir sanatçı ikilisidir.

:mentalKLINIK, görünür bir hafifliğin ultra çağdaş araçlarıyla, görünmez siyasi stratejileri ve sosyal dinamikleri gizlenmemiş bir beceriyle kullanır. :mentalKLINIK sergileri Bir disko topu gibi kendi evrenlerine yönelik çok yönlü yaklaşımlarının bir seçkisidir. Tek bir kelime dağarcığının veya üslubun sınırlamalarına direnen dünyaları, hedonist bir çekiciliğe sahiptir: şenlikli ve görkemli olarak tecrübe edilebilmekle birlikte aynı zamanda bir partiden sonraki kötü hissin altında yatan şiddete daha yakından bakmaya ya da sonun başlangıcının ürkütücülüğünden izler taşır. İşlerinde duygusal ve robotik tavırlar takınırlar. :mentalKLINIK işleri doğru ile yanlış, yapay ile yüzeysel arasında bizi çağırdıkları şifreleme gibidir; sanki her şey bir sahtecilik vakasıymış gibi tecrübe edilir.