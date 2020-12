Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası'nın unutulmaz konserleri Borusan Klasik'te

Borusan Sanat, 29 Aralık 2020 Salı saat 19.00’da Borusan Klasik’te başlayacak bir radyo programına imza atıyor. 3 Ocak 2021 Pazar günü saat 19.00’a kadar sürecek bu maratonda her gün, çeşitli sezonlardan en beğenilen konserlerin kayıtları sunulacak.

29 Aralık’ta, Mozart ve Mahler’in yapıtlarından oluşan bir programla daha önce “Dâhiler İşbaşında” başlıklı konserimizde izleyicilerimizle buluşan şef Diego Matheuz ve kemancı Leticia Moreno; ardından 30 Aralık’ta Mussorgski, Berlioz ve Walton yorumlarıyla şef Ryan McAdams ve soprano Corinne Winters; 31 Aralık’ta Gürer Aykal yönetimindeki BİFO’nun piyanist Denis Kozhukhin’e eşlik ettiği maraton serisinde final 3 Ocak’ta gerçekleşecek.

Emin adımlarla 2020’nin uğurlandığı bu maratonda, yeni yılın ilk günü R. Strauss, Dessner ve Beethoven’ın yapıtlarından oluşan bir programla sürecek. “Labèque’lerle Bir Prömiyer” başlığını taşıyan konserin kaydında, müzikseverlerin favori piyano ikililerinden Katia ve Marielle Labèque yer alıyor. 2 Ocak’ta ise 2018’in Yeni Yıl Konseri’nin kaydı Borusan Klasik’te yine saat 19.00’da dinleyicileri bekleyecek. Bu konserde, Lorenzo Viotti yönetimindeki BİFO, klarnet sanatçısı Andreas Ottensamer’e eşlik etmiş, en sevilen yılbaşı klasiklerinin yanı sıra sürpriz yapıtlar izleyicilere unutulmaz dakikalar yaşatmıştı.

Maratonun son günü 3 Ocak’ta, yine bir Yeni Yıl Konseri kaydı saat 19.00’da Borusan Klasik’te olacak. 2019’un uğurlandığı bu konserde Sascha Goetzel yönetimindeki BİFO, soprano Ailyn Pérez’e eşlik etmişti. Bu unutulmaz konserin kaydı da, bu kez dinleyicilerin beğenisine sunulacak. BİFO Maraton serisinin tüm konserleri, Serhan Bali’nin sunumuyla Borusan Klasik’te!

29 Aralık 2020 Salı, 19.00

DÂHİLER İŞBAŞINDA (20 NİSAN 2017)

BORUSAN İSTANBUL FİLARMONİ ORKESTRASI

DIEGO MATHEUZ şef

LETICIA MORENO keman

MOZART 5. Keman Konçertosu, La Majör, K 219, “Türk”

MAHLER 1. Senfoni, Re Majör, “Titan”

30 Aralık 2020 Çarşamba, 19.00

MODERN ÇAĞIN EŞİĞİNDE (11 NİSAN 2019)

BORUSAN İSTANBUL FİLARMONİ ORKESTRASI

RYAN MCADAMS şef

CORINNE WINTERS soprano

MUSSORGSKY Kovançina Uvertürü

BERLIOZ Les nuits d’été, Op. 7

WALTON 1. Senfoni, Si bemol minör

31 Aralık 2020 Perşembe, 19.00

GÜRER AYKAL 20. YIL KONSERİ (14 MART 2019)

BORUSAN İSTANBUL FİLARMONİ ORKESTRASI

GÜRER AYKAL şef

DENIS KOZHUKHIN piyano

MAGMA FİLARMONİ KOROSU

MASİS ARAM GÖZBEK koro şefi

CETİZ Nehirin Düşleri

GRIEG Piyano Konçertosu, La minör, Op. 16

HOLST Gezegenler Orkestra Süiti, Op. 32

1 Ocak 2021 Cuma, 19.00

LABÈQUE’LERLE BİR PRÖMİYER (20 ARALIK 2020)

BORUSAN İSTANBUL FİLARMONİ ORKESTRASI

SASCHA GOETZEL şef

KATIA & MARIELLE LABÈQUE iki piyano

R. STRAUSS Salome ’den, Yedi Tül Dansı

DESSNER İki Piyano için Konçerto

BEETHOVEN 7. Senfoni, La Majör, Op. 92

2 Ocak 2021 Cumartesi, 19.00

YENİ YIL KONSERİ (11 OCAK 2018)

BORUSAN İSTANBUL FİLARMONİ ORKESTRASI

LORENZO VIOTTI şef

ANDREAS OTTENSAMER klarnet *

R. STRAUSS II Yarasa Opereti Uvertürü

KONCZ Carl Maria von Weber’in temaları üzerine Macar Fantezi *

BRAHMS İki Vals, Op. 35, No. 15 & Op. 52, No. 6 (Düz. Stephan Koncz) *

BRAHMS Macar Dansları, Sol minör, No. 1

WEINER Piyano ve Klarnet için İki Bölüm

J. STRAUSS II Bin Bir Gece, Op. 346

MASCAGNI Cavalleria Rusticana’dan Intermezzo

PUCCINI Tosca’dan “E lucevan le stelle” *

BERNSTEIN Candide Uvertürü

BERNSTEIN Prelüd, Füg ve Nakaratlar *

GERSHWIN Küba Uvertürü

SHAW Klarnet Konçertosu *

3 Ocak 2021 Pazar, 19.00

YENİ YIL KONSERİ (10 OCAK 2019)

BORUSAN İSTANBUL FİLARMONİ ORKESTRASI

SASCHA GOETZEL şef

AILYN PÉREZ soprano

LI HUANZHI Bahar Şenliği Uvertürü

LEHÁR Şen Dul: “Vilja-lied” *

BERNSTEIN On the Town’dan Üç Dans Parçası:

— No. 3, Times Square

BERNSTEIN Batı Yakası Hikâyesi: “I feel pretty” *

DOĞAÇLAMA Afrika Ritimleri

MÁRQUEZ Danzón, No. 2

BERNSTEIN Songfest, “A Julia de Burgos”

ROSSINI La gazza ladra Uvertürü

VERDI La Traviata: “Sempre libera” *

BIZET Carmen Prelüdü

PUCCINI La bohème: “Quando m’en vo’” *

PIAZZOLLA Libertango

KABALEVSKY Komedyenler, Op. 26

— Galop

J. STRAUSS II Éljen a Magyar! (polka schnell, Op. 332)