Borusan Müzik Evi’nden sesler

Borusan Müzik Evi adlı radyo programında mekânda yer almış topluluklar ve sanatçılar müzikseverlere kendi müzik seçkilerini sunacaklar. İlk program, Borusan Klasik’te 8 Mayıs Cuma günü saat 23.00-24.00 arasında yayınlanacak. Bu ilk programda Borusan Müzik Evi Müdürü Aydın Dorsay yer alacak. Programın ilerleyen günlerinde Sumru Ağıryürüyen & Orçun Baştürk, Murat Sezgi & Çağıl Özdemir, Şevket Akıncı, Gülşah Erol, Korhan Erel, Eray Aytimur, Hezarfen Ensemble, Amy Salsgiver (sa.ne.na), Mercan Dede, Necati Tüfenk & Can İnandım ve Berke Can Özcan dinleyicilerle buluşacak.