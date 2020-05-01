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01.05.2020 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

Borusan Müzik Evi’nden sesler

Beyoğlu’ndaki Borusan Müzik Evi, müziğin farklı seslerini dinleyicilere Borusan Klasik radyo aracılığıyla ulaştıracak.

Borusan Müzik Evi’nden sesler

Borusan Müzik Evi adlı radyo programında mekânda yer almış topluluklar ve sanatçılar müzikseverlere kendi müzik seçkilerini sunacaklar. İlk program, Borusan Klasik’te 8 Mayıs Cuma günü saat 23.00-24.00 arasında yayınlanacak. Bu ilk programda Borusan Müzik Evi Müdürü Aydın Dorsay yer alacak. Programın ilerleyen günlerinde Sumru Ağıryürüyen & Orçun Baştürk, Murat Sezgi & Çağıl Özdemir, Şevket Akıncı, Gülşah Erol, Korhan Erel, Eray Aytimur, Hezarfen Ensemble, Amy Salsgiver (sa.ne.na), Mercan Dede, Necati Tüfenk & Can İnandım ve Berke Can Özcan dinleyicilerle buluşacak.

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