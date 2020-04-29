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29.04.2020 - 12:36 |

Borusan Müzik Evi'nin sesleri Borusan Klasik'te

Borusan Müzik Evi izleyicilerine müzikteki son yenilikleri sunmaya devam ediyor; böylelikle Beyoğlu’nun kalbinde atan bir mekân olarak varlığını sürdürüyor. Her yıl kasım ayından başlayarak mayısa kadar süren programında Borusan Müzik Evi, pek çok sanatçı ve topluluğu ağırladı, aynı zamanda farklı işbirliklerine imza attı.

Borusan Müzik Evi'nin sesleri Borusan Klasik'te

Şimdi, Borusan Müzik Evi’nin tüm sesleri evlere geliyor! Müziğin farklı sesleri dinleyicilere Borusan Klasik radyo aracılığıyla ulaşacak. Borusan Müzik Evi adlı radyo programında mekânda yer almış topluluklar ve sanatçılar müzikseverlere kendi müzik seçkilerini sunacaklar. İlk program, Borusan Klasik’te 8 Mayıs Cuma günü saat 23.00-24.00 arasında yayınlanacak.

Bu ilk programda Borusan Müzik Evi Müdürü Aydın Dorsay yer alacak; programın tekrarı bir sonraki Cuma 12.00 ve her Pazar 21.00’de Borusan Klasik üzerinden dinleyicilere ulaşacak.

Programın ilerleyen günlerinde Sumru Ağıryürüyen & Orçun Baştürk, Murat Sezgi & Çağıl Özdemir, Şevket Akıncı, Gülşah Erol, Korhan Erel, Eray Aytimur, Hezarfen Ensemble, Amy Salsgiver (sa.ne.na), Mercan Dede, Necati Tüfenk & Can İnandım ve Berke Can Özcan dinleyicilerle buluşacak.

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