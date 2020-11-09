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09.11.2020 - 11:18 |

Borusan Quartet canlı yayınla Borusan Klasik'te

Borusan Quartet, 11 Kasım Çarşamba saat 19.00’da Borusan Klasik radyo üzerinden canlı yayınlanacak konser ile müzikseverlerle buluşacak. Borusan Quartet, 11 Kasım Çarşamba saat 19.00’da Borusan Klasik radyoda duygulara işleyen bir programla canlı yayında olacak.

Borusan Quartet canlı yayınla Borusan Klasik'te

Borusan Quartet’in sevilen tangolar, halk ezgileri düzenlemeleri ve 20. yüzyıl eserlerinden seçmeleri seslendireceği konser, dinleyenleri Milonga’nın büyülü dünyasından eski İstanbul’a, Anadolu’nun uçsuz bucaksız manzaralarından şehirde bir aşk hikâyesine taşıyacak. 

 Karnaval.com üzerinden yayın yapan Borusan Klasik’e internette karnaval.com/borusanklasikdinle adresinden, mobil ortamda iPhone (App Store), Blackberry (Blackberry App World), Nokia Symbian (Ovi Store) ve Android (Google Play Store) cihazlarınıza indireceğiniz “Karnaval” uygulamasıyla, iPad kullanıyorusanız yine App Store’dan indireceğiniz “Karnaval Radyo” uygulaması üzerinden ulaşabilirsiniz.

 

CANLI RADYO YAYINI / Borusan Klasik

BORUSAN QUARTET

11 Kasım 2020 Çarşamba 19.00

Yayın Mekânı: Borusan Müzik Evi

 

Piazzolla: La Muerte del Angel

Öcal / Mirzayev: Eski İstanbul

Şostakoviç: 3. Yaylı Çalgılar Dörtlüsü, Op.73-3: Allegro non troppo

Eren / Mirzayev: Sarıkamış Türküsü

Balcı: 1. Yaylı Çalgılar Dörtlüsü’nden: Deli Dalga

Piazzolla: Chant et Fugue

Balcı: Sığınak 

Anonim / Balcı: Sultaniyegâh Sirto 

Balcı: Karahisar Kalesi

Kreisler: Liebesfreud

Kevser Hanım/Balcı: Nihavend Longa

 

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