Borusan Quartet canlı yayınla Borusan Klasik'te
Borusan Quartet, 11 Kasım Çarşamba saat 19.00’da Borusan Klasik radyo üzerinden canlı yayınlanacak konser ile müzikseverlerle buluşacak. Borusan Quartet, 11 Kasım Çarşamba saat 19.00’da Borusan Klasik radyoda duygulara işleyen bir programla canlı yayında olacak.
Borusan Quartet’in sevilen tangolar, halk ezgileri düzenlemeleri ve 20. yüzyıl eserlerinden seçmeleri seslendireceği konser, dinleyenleri Milonga’nın büyülü dünyasından eski İstanbul’a, Anadolu’nun uçsuz bucaksız manzaralarından şehirde bir aşk hikâyesine taşıyacak.
Karnaval.com üzerinden yayın yapan Borusan Klasik’e internette karnaval.com/borusanklasikdinle adresinden, mobil ortamda iPhone (App Store), Blackberry (Blackberry App World), Nokia Symbian (Ovi Store) ve Android (Google Play Store) cihazlarınıza indireceğiniz “Karnaval” uygulamasıyla, iPad kullanıyorusanız yine App Store’dan indireceğiniz “Karnaval Radyo” uygulaması üzerinden ulaşabilirsiniz.
CANLI RADYO YAYINI / Borusan Klasik
BORUSAN QUARTET
11 Kasım 2020 Çarşamba 19.00
Yayın Mekânı: Borusan Müzik Evi
Piazzolla: La Muerte del Angel
Öcal / Mirzayev: Eski İstanbul
Şostakoviç: 3. Yaylı Çalgılar Dörtlüsü, Op.73-3: Allegro non troppo
Eren / Mirzayev: Sarıkamış Türküsü
Balcı: 1. Yaylı Çalgılar Dörtlüsü’nden: Deli Dalga
Piazzolla: Chant et Fugue
Balcı: Sığınak
Anonim / Balcı: Sultaniyegâh Sirto
Balcı: Karahisar Kalesi
Kreisler: Liebesfreud
Kevser Hanım/Balcı: Nihavend Longa