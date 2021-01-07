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07.01.2021 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

Borusan Sanat’tan radyo konserleri

Borusan Klasik’te canlı konser yayınları yeni yılda da devam ediyor. 2021’in radyodan yayınlanacak ilk konseri, yarın saat 14.00’te dinleyicilerini bekliyor.

Borusan Sanat’tan radyo konserleri

Gábor Káli’nin Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası’nı (BİFO) yöneteceği bu konserde, topluluk keman sanatçısı Giovanni Guzzo’ya eşlik edecek. Borusan Klasik’ten canlı yayınlanacak konserde BİFO’yu 20. yüzyıl repertuvarı ve özellikle Bartók konusundaki uzmanlığıyla tanınan orkestra şefi Gábor Káli yönetecek.

Guzzo’nun BİFO ile vereceği konserde 19. ve 20. yüzyılın usta bestecilerinin sevilen yapıtları dinleyicilere sunulacak. Saat 13.40’ta Borusan Klasik’te başlayan konser öncesi söyleşilerde ise Aydın Büke ve Serhan Bali bir sohbette dinleyicilerle bir araya gelecek.

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