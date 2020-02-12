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12.02.2020 - 15:07 |

Bostancı Gösteri Merkezi'nde yıldızlar geçidi

İstanbul’un en önemli konser salonlarından biri olan Bostancı Gösteri Merkezi, Atlantis Yapım organizasyonuyla güçlü isimlere ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Bostancı Gösteri Merkezi’nde Şubat ayında Yeni Türkü, Nil Karaibrahimgil ve Pinhani sahne alacak.

Bostancı Gösteri Merkezi'nde yıldızlar geçidi

Ocak ayında Şebnem Ferah konseri sonrası, 21 Şubat’ta Yeni Türkü şarkılarını senfoni orkestrası eşliğinde seslendirecek. 23 Şubat’ta Nil Karaibrahimgil, 28 Şubat’ta Pinhani müzikseverlerle buluşacak.  

YENİ TÜRKÜ SENFONİK (21 Şubat)

40. sanat yılını kutlayan Yeni Türkü senfoni orkestrası eşliğinde unutulmaz şarkılarını seslendirecek. Derya Köroğlu’nun solisti olduğu, Erkin Hadımoğlu, Furkan Bilgi, Serdar Barçın, Sezer Alemdar ve Bahadır Tanrıvermiş’den oluşan Yeni Türkü’ye o gece özel konukları da eşlik edecek. Bostancı Gösteri Merkezi’ndeki bu konser kaçmaz.

 

NİL KARAİBRAHİMGİL (23 Şubat)

Müzik dünyasının en renkli, en farklı, en ilham verici karakteri Nil Karaibrahimgil; sevenleri ile BGM’de buluşuyor. Nil’in bu konseri de her zaman olduğu gibi yine birçok sürprize sahne olacak, orada olanlar olmayanlara günlerce o geceyi anlatacak!

 

PİNHANİ (28 Şubat) ve konuk sanatçı; Kalben

 2004 yılında kurulan Pinhani farklı tarzı ve melodik yapısıyla diğer müzik gruplardan sıyrılıyor. 'İnandığın Masallar', ‘Başka Şeyler’, ‘Canlı Yayın’ adlı albümleri bulunan Pinhani 28 Şubat akşamı BGM’de sevenlerine unutulmaz bir gece yaşatacak. Kendine has bir hayran kitlesi kazanan ve Mart ayında 3. Solo albümü ‘Kalp Hanımı’ yayınlamaya hazırlana Kalben, Pinhani’in 2019 tarihli ‘Yollar Ve  Biz’ albümünde söyledikleri ‘İyi Değilim Ben’  şarkısını canlı olarak hayranları ile paylaşacaklar.

Bostancı Gösteri Merkezinde yıldızlar geçidi

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